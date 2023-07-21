https://ria.ru/20230721/sdelka-1885598702.html

Россия объяснила свою позицию по зерновой сделке, заявил глава МИД Турции

Россия объяснила свою позицию по зерновой сделке, заявил глава МИД Турции - РИА Новости, 21.07.2023

Россия объяснила свою позицию по зерновой сделке, заявил глава МИД Турции

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара получила от Москвы детальные объяснения причин по приостановке зерновой сделки, прилагает усилия по... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T20:09

2023-07-21T20:09

2023-07-21T20:15

москва

россия

турция

анкара (провинция)

хакан фидан

владимир путин

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оон

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СТАМБУЛ, 21 июл - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара получила от Москвы детальные объяснения причин по приостановке зерновой сделки, прилагает усилия по возобновлению черноморской зерновой инициативы.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована."Зерновая сделка важна в плане предотвращения продовольственного кризиса. При посредничестве господина президента (Турции Тайипа Эрдогана) и ООН была осуществлена черноморская зерновая инициатива, выработан механизм по маршруту, контролю за судами. Мы прилагаем серьезные усилия для возобновления зерновой сделки, будучи Турцией выступаем за возвращение России к столу…. В ходе переговоров с уважаемым господином Лавровым (глава МИД РФ Сергей Лавров - ред.) мы получили детальные объяснения относительно причин позиции Москвы", - сказал Фидан на брифинге с венесуэльским коллегой в пятницу в Стамбуле.По его словам, Анкара рассчитывает, что нынешний кризис вокруг черноморской зерновой инициативы "будет преодолен в ближайшее время", иначе, по его словам, возникнет ситуация, при которой "в нуждающихся странах усугубится голод".После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили ранее в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230721/posledstviya-1885369769.html

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москва, россия, турция, анкара (провинция), хакан фидан, владимир путин, сергей лавров, оон