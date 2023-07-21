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МИД заверил, что Африка не ощутит последствий прекращения зерновой сделки - РИА Новости, 21.07.2023
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16:06 21.07.2023 (обновлено: 16:11 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/sdelka-1885541633.html
МИД заверил, что Африка не ощутит последствий прекращения зерновой сделки
МИД заверил, что Африка не ощутит последствий прекращения зерновой сделки - РИА Новости, 21.07.2023
МИД заверил, что Африка не ощутит последствий прекращения зерновой сделки
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия намерена сделать все, чтобы страны Африки не ощутили последствий прекращения зерновой сделки. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T16:06
2023-07-21T16:11
россия
сергей вершинин
африка
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия намерена сделать все, чтобы страны Африки не ощутили последствий прекращения зерновой сделки. "Мы понимаем те озабоченности, которые могут возникнуть у наших африканских друзей, но я хочу сказать, что эти озабоченности вполне не только понятны, но и будут полностью учтены...", - сказал он в ходе брифинга журналистам. "Конечно, контакты идут, усилия идут с тем, чтобы не ощутили каких-то негативных последствий африканские страны в этом смысле", - добавил Вершинин, говоря о последствиях прекращения зерновой сделки."Нуждающиеся страны в ходе контактов с нами и в ходе предстоящего саммита "Россия - Африка", естественно, получат необходимые заверения в том, что касается их потребности в продуктах сельского хозяйства, в первую очередь зерновых", - также отметил он.
https://ria.ru/20230719/zerno-1885164033.html
https://ria.ru/20230720/sammit-1885364710.html
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россия, сергей вершинин, африка
Россия, Сергей Вершинин, Африка
МИД заверил, что Африка не ощутит последствий прекращения зерновой сделки

Вершинин: Россия сделает все, чтобы Африка не ощутила последствия зерновой сделки

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия намерена сделать все, чтобы страны Африки не ощутили последствий прекращения зерновой сделки.
«
"Мы понимаем те озабоченности, которые могут возникнуть у наших африканских друзей, но я хочу сказать, что эти озабоченности вполне не только понятны, но и будут полностью учтены...", - сказал он в ходе брифинга журналистам.
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"Конечно, контакты идут, усилия идут с тем, чтобы не ощутили каких-то негативных последствий африканские страны в этом смысле", - добавил Вершинин, говоря о последствиях прекращения зерновой сделки.
"Нуждающиеся страны в ходе контактов с нами и в ходе предстоящего саммита "Россия - Африка", естественно, получат необходимые заверения в том, что касается их потребности в продуктах сельского хозяйства, в первую очередь зерновых", - также отметил он.
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