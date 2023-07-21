https://ria.ru/20230721/sdelka-1885492533.html

Медведев жестко отреагировал на невыполнение ЕС условий зерновой сделки

Медведев жестко отреагировал на невыполнение ЕС условий зерновой сделки - РИА Новости, 21.07.2023

Медведев жестко отреагировал на невыполнение ЕС условий зерновой сделки

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европа либо должна выполнить справедливые требования РФ по зерновой сделке, либо умерить свои аппетиты. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T13:41

2023-07-21T13:41

2023-07-21T13:43

экономика

дмитрий медведев

россия

европа

евросоюз

зерновая сделка

жозеп боррель

политика

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европа либо должна выполнить справедливые требования РФ по зерновой сделке, либо умерить свои аппетиты. "У (главы дипломатии ЕС Жозепа) Борреля жестокая словесная диарея по поводу зерновой сделки. Типа мы во всём виноваты, морим голодом планету и лишаем мирных укробандеровцев их законного заработка. Надо его самого на строгую диету. Только вода, и всё. А то как зерно Африке, Боррель и ему подобные засранцы сразу бегут в кусты. Ничего не знаем, мы берём зерно только для родных толстомордых европейцев. А как прижали их вместе с салонаркоманами – караул, голодаем", - написал он в telegram-канале. "Так что пусть определится: или Европа, наконец, выполнит наши справедливые требования по торговле российским зерном, или пусть просто умерят аппетит. А то этот Боррель и его выкормыши, которые жрут в три горла, ненароком и подохнуть могут, захлебнувшись в своих зловонных испражнениях", - заявил Медведев. Россия прекратила свое участие в зерновой сделке. Президент РФ Владимир Путин заявил, что участие страны будет возобновлено лишь после того, как российские условия по ее реализации будут выполнены.

https://ria.ru/20230721/sdelka-1885478240.html

россия

европа

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Влада Копылова

экономика, дмитрий медведев, россия, европа, евросоюз, зерновая сделка, жозеп боррель, политика