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Свыше 13 тыс. электрических счетчиков оборудовали в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 21.07.2023
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Новости Подмосковья
 
16:17 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/schetchik-1885545897.html
Свыше 13 тыс. электрических счетчиков оборудовали в Подмосковье в 2023 году
Свыше 13 тыс. электрических счетчиков оборудовали в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 21.07.2023
Свыше 13 тыс. электрических счетчиков оборудовали в Подмосковье в 2023 году
В Московской области в 2023 году появилось 13 340 новых приборов учета электроэнергии. Их установкой занималась компания "Мособлэнерго", сообщил телеканал... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T16:17
2023-07-21T16:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Московской области в 2023 году появилось 13 340 новых приборов учета электроэнергии. Их установкой занималась компания "Мособлэнерго", сообщил телеканал "360".Этот показатель на 72% выше, чем за аналогичный период 2022 года. Лидером по количеству счетчиков оказалось Раменское – там установили 2869 приборов. В Люберцах оборудовали 745 счетчиков, а в Воскресенске – 662. В министерстве энергетики Подмосковья подчеркнули, что установка и обслуживание приборов учета входят в обязанности сетевых компаний.Бесплатную замену приборов учета производит компания "Мособлэнерго". Получить услугу можно в случае истечения срока эксплуатации прибора, его поломки или утраты. Также счетчик установят и при новом технологическом присоединении к сетям.В многоквартирных домах обязанность по замене и установке лежит на плечах компании, с которой у жильцов заключен договор энергоснабжения.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Свыше 13 тыс. электрических счетчиков оборудовали в Подмосковье в 2023 году

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗамена счетчиков электроэнергии
Замена счетчиков электроэнергии - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Московской области в 2023 году появилось 13 340 новых приборов учета электроэнергии. Их установкой занималась компания "Мособлэнерго", сообщил телеканал "360".
Этот показатель на 72% выше, чем за аналогичный период 2022 года. Лидером по количеству счетчиков оказалось Раменское – там установили 2869 приборов. В Люберцах оборудовали 745 счетчиков, а в Воскресенске – 662. В министерстве энергетики Подмосковья подчеркнули, что установка и обслуживание приборов учета входят в обязанности сетевых компаний.
Бесплатную замену приборов учета производит компания "Мособлэнерго". Получить услугу можно в случае истечения срока эксплуатации прибора, его поломки или утраты. Также счетчик установят и при новом технологическом присоединении к сетям.
В многоквартирных домах обязанность по замене и установке лежит на плечах компании, с которой у жильцов заключен договор энергоснабжения.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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