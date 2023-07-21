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Свыше 13 тыс. электрических счетчиков оборудовали в Подмосковье в 2023 году

Свыше 13 тыс. электрических счетчиков оборудовали в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 21.07.2023

Свыше 13 тыс. электрических счетчиков оборудовали в Подмосковье в 2023 году

В Московской области в 2023 году появилось 13 340 новых приборов учета электроэнергии. Их установкой занималась компания "Мособлэнерго", сообщил телеканал... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T16:17

2023-07-21T16:17

2023-07-21T16:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Московской области в 2023 году появилось 13 340 новых приборов учета электроэнергии. Их установкой занималась компания "Мособлэнерго", сообщил телеканал "360".Этот показатель на 72% выше, чем за аналогичный период 2022 года. Лидером по количеству счетчиков оказалось Раменское – там установили 2869 приборов. В Люберцах оборудовали 745 счетчиков, а в Воскресенске – 662. В министерстве энергетики Подмосковья подчеркнули, что установка и обслуживание приборов учета входят в обязанности сетевых компаний.Бесплатную замену приборов учета производит компания "Мособлэнерго". Получить услугу можно в случае истечения срока эксплуатации прибора, его поломки или утраты. Также счетчик установят и при новом технологическом присоединении к сетям.В многоквартирных домах обязанность по замене и установке лежит на плечах компании, с которой у жильцов заключен договор энергоснабжения.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)