https://ria.ru/20230721/sberbank-1885502762.html

Сбербанк повысит ставки по вкладам

Сбербанк повысит ставки по вкладам - РИА Новости, 21.07.2023

Сбербанк повысит ставки по вкладам

Сбербанк в связи с увеличением ключевой ставки ЦБ принял решение повысить доходность по вкладам, максимальная новая ставка с понедельника составит 10% годовых,... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T14:10

2023-07-21T14:10

2023-07-21T14:10

экономика

кирилл царев

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

сбер

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сбербанк в связи с увеличением ключевой ставки ЦБ принял решение повысить доходность по вкладам, максимальная новая ставка с понедельника составит 10% годовых, сообщил через пресс-службу первый зампред правления банка Кирилл Царев. "Мы приняли решение о повышении доходности по вкладам с 24 июля. В связи с изменением ключевой ставки ЦБ мы видим возможность улучшить условия по сберегательным продуктам Сбера, сейчас мы детально прорабатываем их новые условия. Максимальная новая ставка с понедельника составит 10% годовых", - сказал он. Банк России в пятницу повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт - до 8,5% годовых. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики с сентября прошлого года, прервав рекордную паузу.

https://ria.ru/20230721/ndfl-1885423653.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, кирилл царев, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), сбер