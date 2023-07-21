https://ria.ru/20230721/sberbank-1885502762.html
Сбербанк повысит ставки по вкладам
Сбербанк повысит ставки по вкладам - РИА Новости, 21.07.2023
Сбербанк повысит ставки по вкладам
Сбербанк в связи с увеличением ключевой ставки ЦБ принял решение повысить доходность по вкладам, максимальная новая ставка с понедельника составит 10% годовых,... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T14:10
2023-07-21T14:10
2023-07-21T14:10
экономика
кирилл царев
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
сбер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850393787_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9edc92d740d7c4c8219d71d496e73dc0.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сбербанк в связи с увеличением ключевой ставки ЦБ принял решение повысить доходность по вкладам, максимальная новая ставка с понедельника составит 10% годовых, сообщил через пресс-службу первый зампред правления банка Кирилл Царев. "Мы приняли решение о повышении доходности по вкладам с 24 июля. В связи с изменением ключевой ставки ЦБ мы видим возможность улучшить условия по сберегательным продуктам Сбера, сейчас мы детально прорабатываем их новые условия. Максимальная новая ставка с понедельника составит 10% годовых", - сказал он. Банк России в пятницу повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт - до 8,5% годовых. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики с сентября прошлого года, прервав рекордную паузу.
https://ria.ru/20230721/ndfl-1885423653.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850393787_290:112:2872:2048_1920x0_80_0_0_d7320b447ac31120dd2df7e82a39e560.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, кирилл царев, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), сбер
Экономика, Кирилл Царев, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбер
Сбербанк повысит ставки по вкладам
Сбербанк повысит ставки по вкладам до максимальных десяти процентов