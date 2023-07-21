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Сбербанк повысит ставки по вкладам - РИА Новости, 21.07.2023
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14:10 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/sberbank-1885502762.html
Сбербанк повысит ставки по вкладам
Сбербанк повысит ставки по вкладам - РИА Новости, 21.07.2023
Сбербанк повысит ставки по вкладам
Сбербанк в связи с увеличением ключевой ставки ЦБ принял решение повысить доходность по вкладам, максимальная новая ставка с понедельника составит 10% годовых,... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T14:10
2023-07-21T14:10
экономика
кирилл царев
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
сбер
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сбербанк в связи с увеличением ключевой ставки ЦБ принял решение повысить доходность по вкладам, максимальная новая ставка с понедельника составит 10% годовых, сообщил через пресс-службу первый зампред правления банка Кирилл Царев. "Мы приняли решение о повышении доходности по вкладам с 24 июля. В связи с изменением ключевой ставки ЦБ мы видим возможность улучшить условия по сберегательным продуктам Сбера, сейчас мы детально прорабатываем их новые условия. Максимальная новая ставка с понедельника составит 10% годовых", - сказал он. Банк России в пятницу повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт - до 8,5% годовых. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики с сентября прошлого года, прервав рекордную паузу.
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экономика, кирилл царев, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), сбер
Экономика, Кирилл Царев, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбер
Сбербанк повысит ставки по вкладам

Сбербанк повысит ставки по вкладам до максимальных десяти процентов

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сбербанк в связи с увеличением ключевой ставки ЦБ принял решение повысить доходность по вкладам, максимальная новая ставка с понедельника составит 10% годовых, сообщил через пресс-службу первый зампред правления банка Кирилл Царев.
"Мы приняли решение о повышении доходности по вкладам с 24 июля. В связи с изменением ключевой ставки ЦБ мы видим возможность улучшить условия по сберегательным продуктам Сбера, сейчас мы детально прорабатываем их новые условия. Максимальная новая ставка с понедельника составит 10% годовых", - сказал он.
Банк России в пятницу повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт - до 8,5% годовых. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики с сентября прошлого года, прервав рекордную паузу.
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ЭкономикаКирилл ЦаревСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сбер
 
 
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