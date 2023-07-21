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МИД пообещал ответ на новые антироссийские санкции США и Канады - РИА Новости, 21.07.2023
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19:59 21.07.2023 (обновлено: 20:07 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/sanktsii-1885596685.html
МИД пообещал ответ на новые антироссийские санкции США и Канады
МИД пообещал ответ на новые антироссийские санкции США и Канады - РИА Новости, 21.07.2023
МИД пообещал ответ на новые антироссийские санкции США и Канады
Новые антироссийские санкции США и Канады не останутся без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T19:59
2023-07-21T20:07
россия
сша
канада
мария захарова
джо байден
джастин трюдо
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Новые антироссийские санкции США и Канады не останутся без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Очередная санкционная "волна", инициированная Вашингтоном и его верным вассалом в лице Оттавы, как нельзя лучше свидетельствует о бессилии администрации (президента США) Джо Байдена и правящего в Канаде режима премьера Джастина Трюдо в достижении декларируемой ими цели обрушить российскую экономику и нанести России "стратегическое поражение". Отсюда проистекает лихорадочное стремление "бить по площадям", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.По ее предположению, подводимые под санкции компании и физические лица, "похоже, берутся из телефонных справочников и разного рода списков, формируемых киевским режимом и пригретыми Западом "несистемными" оппозиционерами"."Вновь отличилась официальная Оттава, которая традиционно пытается бежать впереди американского "старшего брата", выслуживаясь перед ним и укробандеровскими элементами внутри страны. В духе пресловутой "культуры отмены" целому ряду российских актеров и популярных певцов, а также музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину и режиссеру Никите Михалкову въезд в Канаду отныне закрыт по политическим основаниям как лицам с чуждым мировоззрением", - добавила она.Она отметила, что "задающие тон за океаном русофобы во власти судорожно и бездумно размахивают санкционной "дубиной", при этом будучи не в состоянии помешать развитию России и повлиять на специальную военную операцию. Это "подтверждает правильность нашего курса на укрепление политического и экономического суверенитета, включая уход от доллара и финансово-промышленную самодостаточность, обеспечение в полной мере обороноспособности и национальной безопасности"."Враждебные действия США и Канады, объявивших России тотальную "гибридную войну", разумеется, получат должный отпор и без ответа не останутся", - заверила она.
https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885277299.html
https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862880010.html
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россия, сша, канада, мария захарова, джо байден, джастин трюдо
Россия, США, Канада, Мария Захарова, Джо Байден, Джастин Трюдо
МИД пообещал ответ на новые антироссийские санкции США и Канады

Захарова заявила, что новые антироссийские санкции США и Канады не останутся без ответа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Новые антироссийские санкции США и Канады не останутся без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очередная санкционная "волна", инициированная Вашингтоном и его верным вассалом в лице Оттавы, как нельзя лучше свидетельствует о бессилии администрации (президента США) Джо Байдена и правящего в Канаде режима премьера Джастина Трюдо в достижении декларируемой ими цели обрушить российскую экономику и нанести России "стратегическое поражение". Отсюда проистекает лихорадочное стремление "бить по площадям", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
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По ее предположению, подводимые под санкции компании и физические лица, "похоже, берутся из телефонных справочников и разного рода списков, формируемых киевским режимом и пригретыми Западом "несистемными" оппозиционерами".
"Вновь отличилась официальная Оттава, которая традиционно пытается бежать впереди американского "старшего брата", выслуживаясь перед ним и укробандеровскими элементами внутри страны. В духе пресловутой "культуры отмены" целому ряду российских актеров и популярных певцов, а также музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину и режиссеру Никите Михалкову въезд в Канаду отныне закрыт по политическим основаниям как лицам с чуждым мировоззрением", - добавила она.
Она отметила, что "задающие тон за океаном русофобы во власти судорожно и бездумно размахивают санкционной "дубиной", при этом будучи не в состоянии помешать развитию России и повлиять на специальную военную операцию. Это "подтверждает правильность нашего курса на укрепление политического и экономического суверенитета, включая уход от доллара и финансово-промышленную самодостаточность, обеспечение в полной мере обороноспособности и национальной безопасности".
"Враждебные действия США и Канады, объявивших России тотальную "гибридную войну", разумеется, получат должный отпор и без ответа не останутся", - заверила она.
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