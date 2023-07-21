МИД пообещал ответ на новые антироссийские санкции США и Канады
Захарова заявила, что новые антироссийские санкции США и Канады не останутся без ответа
Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Новые антироссийские санкции США и Канады не останутся без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очередная санкционная "волна", инициированная Вашингтоном и его верным вассалом в лице Оттавы, как нельзя лучше свидетельствует о бессилии администрации (президента США) Джо Байдена и правящего в Канаде режима премьера Джастина Трюдо в достижении декларируемой ими цели обрушить российскую экономику и нанести России "стратегическое поражение". Отсюда проистекает лихорадочное стремление "бить по площадям", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
По ее предположению, подводимые под санкции компании и физические лица, "похоже, берутся из телефонных справочников и разного рода списков, формируемых киевским режимом и пригретыми Западом "несистемными" оппозиционерами".
"Вновь отличилась официальная Оттава, которая традиционно пытается бежать впереди американского "старшего брата", выслуживаясь перед ним и укробандеровскими элементами внутри страны. В духе пресловутой "культуры отмены" целому ряду российских актеров и популярных певцов, а также музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину и режиссеру Никите Михалкову въезд в Канаду отныне закрыт по политическим основаниям как лицам с чуждым мировоззрением", - добавила она.
Она отметила, что "задающие тон за океаном русофобы во власти судорожно и бездумно размахивают санкционной "дубиной", при этом будучи не в состоянии помешать развитию России и повлиять на специальную военную операцию. Это "подтверждает правильность нашего курса на укрепление политического и экономического суверенитета, включая уход от доллара и финансово-промышленную самодостаточность, обеспечение в полной мере обороноспособности и национальной безопасности".
"Враждебные действия США и Канады, объявивших России тотальную "гибридную войну", разумеется, получат должный отпор и без ответа не останутся", - заверила она.