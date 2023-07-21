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Кравцов прокомментировал санкции Великобритании против "Артека" - РИА Новости, 21.07.2023
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18:11 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/sanktsii-1885576282.html
Кравцов прокомментировал санкции Великобритании против "Артека"
Кравцов прокомментировал санкции Великобритании против "Артека" - РИА Новости, 21.07.2023
Кравцов прокомментировал санкции Великобритании против "Артека"
Введение санкции Великобританией в отношении международного детского центра "Артек" в Крыму вызывает недоумение и свидетельствует о выигрыше Россией... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T18:11
2023-07-21T18:11
великобритания
россия
украина
сергей кравцов
ольга любимова
артек
санкции
санкции в отношении россии
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АРТЕК (Крым), 21 июл - РИА Новости. Введение санкции Великобританией в отношении международного детского центра "Артек" в Крыму вызывает недоумение и свидетельствует о выигрыше Россией информационной войны, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов &quot;Решение Британии ввести санкции против &quot;Артека&quot; не укладывается в голове. Ладно против меня - мы к этому привыкли, это только укрепляет нашу страну, мы идем вперед, развиваемся…. На мой взгляд, с одной стороны это вызывает сожаление, с другой стороны говорит, что мы ту информационную войну, которая идет против нашей страны - выигрываем и побеждаем. Тому пример - &quot;Артек&quot;, - сказал журналистам Кравцов.В понедельник Великобритания внесла в санкционный список министра просвещения РФ Сергея Кравцова и министра культуры РФ Ольгу Любимову, а также международный детский центр "Артек". Детский центр, согласно документу британского правительства, попал под санкции, так как он "участвует или участвовал в дестабилизации Украины или же угрожал или подрывал территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".
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великобритания, россия, украина, сергей кравцов, ольга любимова, артек, санкции, санкции в отношении россии
Великобритания, Россия, Украина, Сергей Кравцов, Ольга Любимова, Артек, Санкции, Санкции в отношении России
Кравцов прокомментировал санкции Великобритании против "Артека"

Кравцов: санкции Британии против "Артека" говорят о выигрыше России в информационной войне

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкМеждународный детский центр "Артек" в Крыму
Международный детский центр Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Международный детский центр "Артек" в Крыму. Архивное фото
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АРТЕК (Крым), 21 июл - РИА Новости. Введение санкции Великобританией в отношении международного детского центра "Артек" в Крыму вызывает недоумение и свидетельствует о выигрыше Россией информационной войны, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов
«

"Решение Британии ввести санкции против "Артека" не укладывается в голове. Ладно против меня - мы к этому привыкли, это только укрепляет нашу страну, мы идем вперед, развиваемся…. На мой взгляд, с одной стороны это вызывает сожаление, с другой стороны говорит, что мы ту информационную войну, которая идет против нашей страны - выигрываем и побеждаем. Тому пример - "Артек", - сказал журналистам Кравцов.

В понедельник Великобритания внесла в санкционный список министра просвещения РФ Сергея Кравцова и министра культуры РФ Ольгу Любимову, а также международный детский центр "Артек". Детский центр, согласно документу британского правительства, попал под санкции, так как он "участвует или участвовал в дестабилизации Украины или же угрожал или подрывал территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".
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ВеликобританияРоссияУкраинаСергей КравцовОльга ЛюбимоваАртекСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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