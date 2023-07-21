https://ria.ru/20230721/sanktsii-1885576282.html
Кравцов прокомментировал санкции Великобритании против "Артека"
Кравцов прокомментировал санкции Великобритании против "Артека" - РИА Новости, 21.07.2023
Кравцов прокомментировал санкции Великобритании против "Артека"
Введение санкции Великобританией в отношении международного детского центра "Артек" в Крыму вызывает недоумение и свидетельствует о выигрыше Россией... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T18:11
2023-07-21T18:11
2023-07-21T18:11
великобритания
россия
украина
сергей кравцов
ольга любимова
артек
санкции
санкции в отношении россии
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АРТЕК (Крым), 21 июл - РИА Новости. Введение санкции Великобританией в отношении международного детского центра "Артек" в Крыму вызывает недоумение и свидетельствует о выигрыше Россией информационной войны, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов "Решение Британии ввести санкции против "Артека" не укладывается в голове. Ладно против меня - мы к этому привыкли, это только укрепляет нашу страну, мы идем вперед, развиваемся…. На мой взгляд, с одной стороны это вызывает сожаление, с другой стороны говорит, что мы ту информационную войну, которая идет против нашей страны - выигрываем и побеждаем. Тому пример - "Артек", - сказал журналистам Кравцов.В понедельник Великобритания внесла в санкционный список министра просвещения РФ Сергея Кравцова и министра культуры РФ Ольгу Любимову, а также международный детский центр "Артек". Детский центр, согласно документу британского правительства, попал под санкции, так как он "участвует или участвовал в дестабилизации Украины или же угрожал или подрывал территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, россия, украина, сергей кравцов, ольга любимова, артек, санкции, санкции в отношении россии
Великобритания, Россия, Украина, Сергей Кравцов, Ольга Любимова, Артек, Санкции, Санкции в отношении России
Кравцов прокомментировал санкции Великобритании против "Артека"
Кравцов: санкции Британии против "Артека" говорят о выигрыше России в информационной войне