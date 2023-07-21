https://ria.ru/20230721/sanktsii-1885449237.html
В России с начала СВО приняли 192 закона для противодействия санкциям
В России с начала СВО приняли 192 закона для противодействия санкциям - РИА Новости, 21.07.2023
В России с начала СВО приняли 192 закона для противодействия санкциям
За время с начала спецоперации было принято 192 федеральных закона для противодействия санкциям, более 300 мер поддержки были приняты для помощи людям совместно РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T11:29
2023-07-21T11:29
2023-07-21T11:29
россия
вячеслав володин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. За время с начала спецоперации было принято 192 федеральных закона для противодействия санкциям, более 300 мер поддержки были приняты для помощи людям совместно с правительством, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Начиная с февраля 2022 года, с начала специальной военной операции в отношении нашей страны было введено более 16 тысяч санкций, мы с вами за это время для того, чтобы противодействовать санкциям, приняли 192 федеральных закона, вместе с правительством более 300 мер поддержки было принято для оказания помощи людям, предприятиям, регионам", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. Спикер Госдумы подчеркнул, что политика - это в том числе принятие ответственных решений. "Такие отрасли у нас есть. И решение касается именно этой сферы. Мы должны быть ответственны перед гражданами и страной, принимая решение", - добавил он.
https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885377632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав володин, госдума рф, экономика
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Экономика
В России с начала СВО приняли 192 закона для противодействия санкциям
Володин: в России с начала СВО приняли 192 федеральных закона для противодействия санкциям
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. За время с начала спецоперации было принято 192 федеральных закона для противодействия санкциям, более 300 мер поддержки были приняты для помощи людям совместно с правительством, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Начиная с февраля 2022 года, с начала специальной военной операции в отношении нашей страны было введено более 16 тысяч санкций, мы с вами за это время для того, чтобы противодействовать санкциям, приняли 192 федеральных закона, вместе с правительством более 300 мер поддержки было принято для оказания помощи людям, предприятиям, регионам", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Спикер Госдумы
подчеркнул, что политика - это в том числе принятие ответственных решений.
"Такие отрасли у нас есть. И решение касается именно этой сферы. Мы должны быть ответственны перед гражданами и страной, принимая решение", - добавил он.
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