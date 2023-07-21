https://ria.ru/20230721/sanktsii-1885449237.html

В России с начала СВО приняли 192 закона для противодействия санкциям

В России с начала СВО приняли 192 закона для противодействия санкциям - РИА Новости, 21.07.2023

В России с начала СВО приняли 192 закона для противодействия санкциям

За время с начала спецоперации было принято 192 федеральных закона для противодействия санкциям, более 300 мер поддержки были приняты для помощи людям совместно РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T11:29

2023-07-21T11:29

2023-07-21T11:29

россия

вячеслав володин

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. За время с начала спецоперации было принято 192 федеральных закона для противодействия санкциям, более 300 мер поддержки были приняты для помощи людям совместно с правительством, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Начиная с февраля 2022 года, с начала специальной военной операции в отношении нашей страны было введено более 16 тысяч санкций, мы с вами за это время для того, чтобы противодействовать санкциям, приняли 192 федеральных закона, вместе с правительством более 300 мер поддержки было принято для оказания помощи людям, предприятиям, регионам", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. Спикер Госдумы подчеркнул, что политика - это в том числе принятие ответственных решений. "Такие отрасли у нас есть. И решение касается именно этой сферы. Мы должны быть ответственны перед гражданами и страной, принимая решение", - добавил он.

https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885377632.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вячеслав володин, госдума рф, экономика