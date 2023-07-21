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Посольство России в Вашингтоне прокомментировало новые санкции США - РИА Новости, 21.07.2023
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03:43 21.07.2023 (обновлено: 10:34 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/sanktsii-1885393718.html
Посольство России в Вашингтоне прокомментировало новые санкции США
Посольство России в Вашингтоне прокомментировало новые санкции США - РИА Новости, 21.07.2023
Посольство России в Вашингтоне прокомментировало новые санкции США
Очередные антироссийские санкции со стороны США подтверждают оправданность курса Москвы на укрепление обороноспособности, финансового и технологического... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T03:43
2023-07-21T10:34
россия
вашингтон (штат)
сша
владимир путин
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Очередные антироссийские санкции со стороны США подтверждают оправданность курса Москвы на укрепление обороноспособности, финансового и технологического суверенитета, заявило посольство России в Вашингтоне.Ранее в четверг Вашингтон, Канада и ЕС объявили о введении новых пакетов санкций в отношении России. Санкционный список Вашингтона расширился на более чем сотню физических и юридических лиц, связанных с российским финансовым, горнодобывающим, технологическим и военным секторами. &quot;Деструктивные действия Белого дома лишь подтверждают оправданность курса Российской Федерации на укрепление обороноспособности, финансового и технологического суверенитета. Вновь высвечивают безальтернативность ускоряющихся процессов дедолларизации мировых хозяйственных связей&quot;, — сказано в заявлении посольства.Действия Запада дипломаты назвали "гибридной войной". Они добавили, что новый раунд репрессий призван ограничить потенциал российского военно-промышленного комплекса и энергосектора, а также осложнить доступ к международной финсистеме.
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россия, вашингтон (штат), сша, владимир путин, евросоюз
Россия, Вашингтон (штат), США, Владимир Путин, Евросоюз
Посольство России в Вашингтоне прокомментировало новые санкции США

Посольство России в США: санкции доказывают оправданность укрепления суверенитета Москвы

© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Очередные антироссийские санкции со стороны США подтверждают оправданность курса Москвы на укрепление обороноспособности, финансового и технологического суверенитета, заявило посольство России в Вашингтоне.
Ранее в четверг Вашингтон, Канада и ЕС объявили о введении новых пакетов санкций в отношении России. Санкционный список Вашингтона расширился на более чем сотню физических и юридических лиц, связанных с российским финансовым, горнодобывающим, технологическим и военным секторами.
«

"Деструктивные действия Белого дома лишь подтверждают оправданность курса Российской Федерации на укрепление обороноспособности, финансового и технологического суверенитета. Вновь высвечивают безальтернативность ускоряющихся процессов дедолларизации мировых хозяйственных связей", — сказано в заявлении посольства.

Действия Запада дипломаты назвали "гибридной войной". Они добавили, что новый раунд репрессий призван ограничить потенциал российского военно-промышленного комплекса и энергосектора, а также осложнить доступ к международной финсистеме.
Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Иосиф Пригожин отреагировал на введенные против него санкции Канады
Вчера, 18:40
 
РоссияВашингтон (штат)СШАВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
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