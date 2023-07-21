https://ria.ru/20230721/sammit-1885559390.html

США уговаривают африканских лидеров не ехать на саммит "Россия — Африка"

США уговаривают африканских лидеров не ехать на саммит "Россия — Африка" - РИА Новости, 21.07.2023

США уговаривают африканских лидеров не ехать на саммит "Россия — Африка"

Соединенные Штаты в преддверии экономического форума "Россия - Африка" оказывают давление на африканские страны, пытаясь настроить их против Москвы и отговорить РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T17:13

2023-07-21T17:13

2023-07-21T17:13

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сша

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владимир путин

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форум "россия — африка"

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты в преддверии экономического форума "Россия - Африка" оказывают давление на африканские страны, пытаясь настроить их против Москвы и отговорить лидеров государств от посещения встречи в Санкт-Петербурге, пишет газета Financial Times со ссылкой на африканских чиновников. Отмечается, что США давят на страны в Африке после решения России завершить зерновую сделку. "По словам официальных представителей африканских стран, на лидеров других африканских стран оказывается давление со стороны США, чтобы они осудили Россию по зерновому вопросу и не поехали в Санкт-Петербург", - говорится в сообщении издания. Газета также подчеркивает, что подобные действия США ставят некоторые африканские страны в довольно затруднительное положение перед началом форума "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге, поскольку "они часто нуждаются в помощи России и Соединенных Штатов по вопросам экономики и безопасности". Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230721/sdelka-1885541633.html

https://ria.ru/20230720/putin-1885172783.html

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сша

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Варвара Скокшина

россия, сша, санкт-петербург, владимир путин, оон, в мире, форум "россия — африка"