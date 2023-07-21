Рейтинг@Mail.ru
США уговаривают африканских лидеров не ехать на саммит "Россия — Африка" - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/sammit-1885559390.html
США уговаривают африканских лидеров не ехать на саммит "Россия — Африка"
США уговаривают африканских лидеров не ехать на саммит "Россия — Африка" - РИА Новости, 21.07.2023
США уговаривают африканских лидеров не ехать на саммит "Россия — Африка"
Соединенные Штаты в преддверии экономического форума "Россия - Африка" оказывают давление на африканские страны, пытаясь настроить их против Москвы и отговорить РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T17:13
2023-07-21T17:13
россия
сша
санкт-петербург
владимир путин
оон
в мире
форум "россия — африка"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767077225_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_e255cfa3e101836614f0fe5149104849.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты в преддверии экономического форума "Россия - Африка" оказывают давление на африканские страны, пытаясь настроить их против Москвы и отговорить лидеров государств от посещения встречи в Санкт-Петербурге, пишет газета Financial Times со ссылкой на африканских чиновников. Отмечается, что США давят на страны в Африке после решения России завершить зерновую сделку. "По словам официальных представителей африканских стран, на лидеров других африканских стран оказывается давление со стороны США, чтобы они осудили Россию по зерновому вопросу и не поехали в Санкт-Петербург", - говорится в сообщении издания. Газета также подчеркивает, что подобные действия США ставят некоторые африканские страны в довольно затруднительное положение перед началом форума "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге, поскольку "они часто нуждаются в помощи России и Соединенных Штатов по вопросам экономики и безопасности". Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230721/sdelka-1885541633.html
https://ria.ru/20230720/putin-1885172783.html
россия
сша
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767077225_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b42e9e7ba985ea3955038c18a5d6d67e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, санкт-петербург, владимир путин, оон, в мире, форум "россия — африка"
Россия, США, Санкт-Петербург, Владимир Путин, ООН, В мире, Форум "Россия — Африка"
США уговаривают африканских лидеров не ехать на саммит "Россия — Африка"

Financial Times: США уговаривают африканских лидеров не ехать на саммит "Россия — Африка"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты в преддверии экономического форума "Россия - Африка" оказывают давление на африканские страны, пытаясь настроить их против Москвы и отговорить лидеров государств от посещения встречи в Санкт-Петербурге, пишет газета Financial Times со ссылкой на африканских чиновников.
Отмечается, что США давят на страны в Африке после решения России завершить зерновую сделку.
"По словам официальных представителей африканских стран, на лидеров других африканских стран оказывается давление со стороны США, чтобы они осудили Россию по зерновому вопросу и не поехали в Санкт-Петербург", - говорится в сообщении издания.
Газета также подчеркивает, что подобные действия США ставят некоторые африканские страны в довольно затруднительное положение перед началом форума "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге, поскольку "они часто нуждаются в помощи России и Соединенных Штатов по вопросам экономики и безопасности".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
МИД заверил, что Африка не ощутит последствий прекращения зерновой сделки
16:06
Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Путин не поедет в Африку. Африка приедет в Россию
Вчера, 08:00
 
РоссияСШАСанкт-ПетербургВладимир ПутинООНВ миреФорум "Россия — Африка"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала