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Салливан уверен, что санкции не помешают ему контактировать с Россией - РИА Новости, 21.07.2023
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23:44 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/sallivan-1885623667.html
Салливан уверен, что санкции не помешают ему контактировать с Россией
Салливан уверен, что санкции не помешают ему контактировать с Россией - РИА Новости, 21.07.2023
Салливан уверен, что санкции не помешают ему контактировать с Россией
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил уверенность, что санкции, введенные против него и других американских чиновников, не РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T23:44
2023-07-21T23:44
в мире
россия
сша
китай
владимир путин
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил уверенность, что санкции, введенные против него и других американских чиновников, не помешают их контактам с Россией, если таковые понадобятся. "Многие из нас в американском правительстве находятся под санкциями, введенными российским правительством. Я нахожусь под российскими санкциями... Это не остановило бы нас от общения с русскими, если бы это было бы нужно для глобальной стабильности и безопасности", - сказал он, выступая на Аспеновском форуме по безопасности. Салливан поставил такой подход в пример китайским военным, которые объясняют отказ от контактов с Пентагоном американскими санкциями против министра обороны КНР. Под американскими санкциями находится практически все высшее руководство России, включая президента Владимира Путина.
https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885377632.html
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в мире, россия, сша, китай, владимир путин, джейк салливан, министерство обороны сша
В мире, Россия, США, Китай, Владимир Путин, Джейк Салливан, Министерство обороны США
Салливан уверен, что санкции не помешают ему контактировать с Россией

Салливан уверен, что российские санкции не остановят его от "общения с русскими"

© AP Photo / Susan WalshCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил уверенность, что санкции, введенные против него и других американских чиновников, не помешают их контактам с Россией, если таковые понадобятся.
«
"Многие из нас в американском правительстве находятся под санкциями, введенными российским правительством. Я нахожусь под российскими санкциями... Это не остановило бы нас от общения с русскими, если бы это было бы нужно для глобальной стабильности и безопасности", - сказал он, выступая на Аспеновском форуме по безопасности.
Салливан поставил такой подход в пример китайским военным, которые объясняют отказ от контактов с Пентагоном американскими санкциями против министра обороны КНР.
Под американскими санкциями находится практически все высшее руководство России, включая президента Владимира Путина.
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Белый дом заявил, что США продолжат расширять санкции в отношении России
20 июля, 22:26
 
В миреРоссияСШАКитайВладимир ПутинДжейк СалливанМинистерство обороны США
 
 
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