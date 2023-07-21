https://ria.ru/20230721/sallivan-1885623667.html
Салливан уверен, что санкции не помешают ему контактировать с Россией
Салливан уверен, что санкции не помешают ему контактировать с Россией - РИА Новости, 21.07.2023
Салливан уверен, что санкции не помешают ему контактировать с Россией
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил уверенность, что санкции, введенные против него и других американских чиновников, не РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T23:44
2023-07-21T23:44
2023-07-21T23:44
в мире
россия
сша
китай
владимир путин
джейк салливан
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил уверенность, что санкции, введенные против него и других американских чиновников, не помешают их контактам с Россией, если таковые понадобятся. "Многие из нас в американском правительстве находятся под санкциями, введенными российским правительством. Я нахожусь под российскими санкциями... Это не остановило бы нас от общения с русскими, если бы это было бы нужно для глобальной стабильности и безопасности", - сказал он, выступая на Аспеновском форуме по безопасности. Салливан поставил такой подход в пример китайским военным, которые объясняют отказ от контактов с Пентагоном американскими санкциями против министра обороны КНР. Под американскими санкциями находится практически все высшее руководство России, включая президента Владимира Путина.
https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885377632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, китай, владимир путин, джейк салливан, министерство обороны сша
В мире, Россия, США, Китай, Владимир Путин, Джейк Салливан, Министерство обороны США
Салливан уверен, что санкции не помешают ему контактировать с Россией
Салливан уверен, что российские санкции не остановят его от "общения с русскими"