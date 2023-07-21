https://ria.ru/20230721/sallivan-1885623667.html

Салливан уверен, что санкции не помешают ему контактировать с Россией

Салливан уверен, что санкции не помешают ему контактировать с Россией - РИА Новости, 21.07.2023

Салливан уверен, что санкции не помешают ему контактировать с Россией

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил уверенность, что санкции, введенные против него и других американских чиновников, не РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T23:44

2023-07-21T23:44

2023-07-21T23:44

в мире

россия

сша

китай

владимир путин

джейк салливан

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829885028_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d2e7e4d9bffedd63fd1267d4687119ec.jpg

ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил уверенность, что санкции, введенные против него и других американских чиновников, не помешают их контактам с Россией, если таковые понадобятся. "Многие из нас в американском правительстве находятся под санкциями, введенными российским правительством. Я нахожусь под российскими санкциями... Это не остановило бы нас от общения с русскими, если бы это было бы нужно для глобальной стабильности и безопасности", - сказал он, выступая на Аспеновском форуме по безопасности. Салливан поставил такой подход в пример китайским военным, которые объясняют отказ от контактов с Пентагоном американскими санкциями против министра обороны КНР. Под американскими санкциями находится практически все высшее руководство России, включая президента Владимира Путина.

https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885377632.html

россия

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, китай, владимир путин, джейк салливан, министерство обороны сша