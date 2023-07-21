https://ria.ru/20230721/sachkov-1885513317.html
Прокурор попросил приговорить Сачкова к 18 годам колонии за госизмену
Прокурор попросил приговорить Сачкова к 18 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 21.07.2023
Прокурор попросил приговорить Сачкова к 18 годам колонии за госизмену
Прокурор в прениях сторон попросил приговорить к 18 годам колонии основателя Group-IB Илью Сачкова по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T14:40
2023-07-21T14:40
2023-07-21T15:25
происшествия
group-ib
московский городской суд
россия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон попросил приговорить к 18 годам колонии основателя Group-IB Илью Сачкова по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Афанасьев."Обвинение в прениях попросило приговорить Сачкова к 18 годам колонии. Мы настаиваем на оправдании", - сказал собеседник агентства. По словам Афанасьева, оглашение приговора назначено на 26 июля.Мосгорсуд в начале июля в закрытом режиме начал рассматривать это дело по существу.Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. Как сообщала защита бизнесмена, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.Весной компания по кибербезопасности Group-IB завершила выделение российских активов, бизнес был выкуплен локальными акционерами и топ-менеджментом и продолжил работать в России под брендом F.A.C.C.T. (Fight Against Cybercrime Technologies - борьба с технологиями киберпреступности).
https://ria.ru/20230628/kislitsin-1880901478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, group-ib, московский городской суд, россия
Происшествия, Group-IB, Московский городской суд, Россия
Прокурор попросил приговорить Сачкова к 18 годам колонии за госизмену
Обвинение запросило 18 лет колонии основателю Group-IB Илье Сачкову по делу о госизмене
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон попросил приговорить к 18 годам колонии основателя Group-IB Илью Сачкова по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Афанасьев.
"Обвинение в прениях попросило приговорить Сачкова к 18 годам колонии. Мы настаиваем на оправдании", - сказал собеседник агентства. По словам Афанасьева, оглашение приговора назначено на 26 июля.
Мосгорсуд
в начале июля в закрытом режиме начал рассматривать это дело по существу.
Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. Как сообщала защита бизнесмена, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.
Весной компания по кибербезопасности Group-IB завершила выделение российских активов, бизнес был выкуплен локальными акционерами и топ-менеджментом и продолжил работать в России
под брендом F.A.C.C.T. (Fight Against Cybercrime Technologies - борьба с технологиями киберпреступности).
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