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Прокурор попросил приговорить Сачкова к 18 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 21.07.2023
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14:40 21.07.2023 (обновлено: 15:25 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/sachkov-1885513317.html
Прокурор попросил приговорить Сачкова к 18 годам колонии за госизмену
Прокурор попросил приговорить Сачкова к 18 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 21.07.2023
Прокурор попросил приговорить Сачкова к 18 годам колонии за госизмену
Прокурор в прениях сторон попросил приговорить к 18 годам колонии основателя Group-IB Илью Сачкова по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T14:40
2023-07-21T15:25
происшествия
group-ib
московский городской суд
россия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон попросил приговорить к 18 годам колонии основателя Group-IB Илью Сачкова по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Афанасьев."Обвинение в прениях попросило приговорить Сачкова к 18 годам колонии. Мы настаиваем на оправдании", - сказал собеседник агентства. По словам Афанасьева, оглашение приговора назначено на 26 июля.Мосгорсуд в начале июля в закрытом режиме начал рассматривать это дело по существу.Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. Как сообщала защита бизнесмена, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.Весной компания по кибербезопасности Group-IB завершила выделение российских активов, бизнес был выкуплен локальными акционерами и топ-менеджментом и продолжил работать в России под брендом F.A.C.C.T. (Fight Against Cybercrime Technologies - борьба с технологиями киберпреступности).
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происшествия, group-ib, московский городской суд, россия
Происшествия, Group-IB, Московский городской суд, Россия
Прокурор попросил приговорить Сачкова к 18 годам колонии за госизмену

Обвинение запросило 18 лет колонии основателю Group-IB Илье Сачкову по делу о госизмене

© Фото : Group-IBГлава компании Group-IB Илья Сачков
Глава компании Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Фото : Group-IB
Глава компании Group-IB Илья Сачков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон попросил приговорить к 18 годам колонии основателя Group-IB Илью Сачкова по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Афанасьев.
"Обвинение в прениях попросило приговорить Сачкова к 18 годам колонии. Мы настаиваем на оправдании", - сказал собеседник агентства. По словам Афанасьева, оглашение приговора назначено на 26 июля.
Мосгорсуд в начале июля в закрытом режиме начал рассматривать это дело по существу.
Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. Как сообщала защита бизнесмена, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.
Весной компания по кибербезопасности Group-IB завершила выделение российских активов, бизнес был выкуплен локальными акционерами и топ-менеджментом и продолжил работать в России под брендом F.A.C.C.T. (Fight Against Cybercrime Technologies - борьба с технологиями киберпреступности).
Никита Кислицин
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28 июня, 14:18
 
ПроисшествияGroup-IBМосковский городской судРоссия
 
 
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