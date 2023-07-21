https://ria.ru/20230721/rubl-1885538360.html

Никого не будут загонять в цифровой рубль насильно, заявила Набиуллина

Никого не будут загонять в цифровой рубль насильно, заявила Набиуллина - РИА Новости, 21.07.2023

Никого не будут загонять в цифровой рубль насильно, заявила Набиуллина

Никто никого насильно в цифровой рубль загонять не собирается, это добровольная, дополнительная возможность для людей, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T15:56

2023-07-21T15:56

2023-07-21T16:01

экономика

россия

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Никто никого насильно в цифровой рубль загонять не собирается, это добровольная, дополнительная возможность для людей, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Никто никого насильно в цифровой рубль загонять не собирается. Это абсолютно добровольное использование, это дополнительная возможность для людей: хотят - пользуются, хотят - не пользуются. Но мы, действительно, рассчитываем на то, что это будет удобнее, дешевле и для людей, и для бизнеса, и они начнут этим пользоваться. Это новая возможность", - сказала Набиуллина.

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, эльвира набиуллина