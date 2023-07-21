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Никого не будут загонять в цифровой рубль насильно, заявила Набиуллина
Никого не будут загонять в цифровой рубль насильно, заявила Набиуллина - РИА Новости, 21.07.2023
Никого не будут загонять в цифровой рубль насильно, заявила Набиуллина
Никто никого насильно в цифровой рубль загонять не собирается, это добровольная, дополнительная возможность для людей, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T15:56
2023-07-21T15:56
2023-07-21T16:01
экономика
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Никто никого насильно в цифровой рубль загонять не собирается, это добровольная, дополнительная возможность для людей, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Никто никого насильно в цифровой рубль загонять не собирается. Это абсолютно добровольное использование, это дополнительная возможность для людей: хотят - пользуются, хотят - не пользуются. Но мы, действительно, рассчитываем на то, что это будет удобнее, дешевле и для людей, и для бизнеса, и они начнут этим пользоваться. Это новая возможность", - сказала Набиуллина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина
Никого не будут загонять в цифровой рубль насильно, заявила Набиуллина
Глава ЦБ Набиуллина: никто никого не будет насильно загонять в цифровой рубль