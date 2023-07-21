https://ria.ru/20230721/rubl-1885526569.html
Центробанк назвал основной фактор ослабления рубля в июне-июле
Центробанк назвал основной фактор ослабления рубля в июне-июле - РИА Новости, 21.07.2023
Центробанк назвал основной фактор ослабления рубля в июне-июле
Главным фактором ослабления рубля в июне-июле стало одновременное снижение экспорта и рост импорта в российской экономике, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T15:20
2023-07-21T15:20
2023-07-21T15:41
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Главным фактором ослабления рубля в июне-июле стало одновременное снижение экспорта и рост импорта в российской экономике, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."На наш взгляд, основной фактор движения курса в июне-июле - это последствия происходившего в последние несколько месяцев снижения экспорта при одновременно выросшем импорте. Обычно ослабление курса приводит к сокращению спроса на импорт, но пока этого не произошло", - сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.По мнению Набиуллиной, снижения импорта не произошло по двум причинам. Первая - лаги по контрактам - импорт, который приходит в страну сейчас, покупается по курсу на день заключения договора поставки некоторое время назад. Вторая и главная причина состоит в том, что увеличение внутреннего спроса приводит к увеличению спроса на импорт."По этой логике, произошедшее ослабление курса является еще одним подтверждением того, что внутренний спрос значимо вырос", - дополнила глава ЦБ.
https://ria.ru/20230721/rubl-1885522178.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, эльвира набиуллина
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Эльвира Набиуллина
Центробанк назвал основной фактор ослабления рубля в июне-июле
Набиуллина: одновременное снижение экспорта и рост импорта ослабило рубль в июне-июле