https://ria.ru/20230721/rubl-1885526569.html

Центробанк назвал основной фактор ослабления рубля в июне-июле

Центробанк назвал основной фактор ослабления рубля в июне-июле - РИА Новости, 21.07.2023

Центробанк назвал основной фактор ослабления рубля в июне-июле

Главным фактором ослабления рубля в июне-июле стало одновременное снижение экспорта и рост импорта в российской экономике, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T15:20

2023-07-21T15:20

2023-07-21T15:41

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Главным фактором ослабления рубля в июне-июле стало одновременное снижение экспорта и рост импорта в российской экономике, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."На наш взгляд, основной фактор движения курса в июне-июле - это последствия происходившего в последние несколько месяцев снижения экспорта при одновременно выросшем импорте. Обычно ослабление курса приводит к сокращению спроса на импорт, но пока этого не произошло", - сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.По мнению Набиуллиной, снижения импорта не произошло по двум причинам. Первая - лаги по контрактам - импорт, который приходит в страну сейчас, покупается по курсу на день заключения договора поставки некоторое время назад. Вторая и главная причина состоит в том, что увеличение внутреннего спроса приводит к увеличению спроса на импорт."По этой логике, произошедшее ослабление курса является еще одним подтверждением того, что внутренний спрос значимо вырос", - дополнила глава ЦБ.

https://ria.ru/20230721/rubl-1885522178.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, эльвира набиуллина