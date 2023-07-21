https://ria.ru/20230721/rubl-1885522178.html

Набиуллина предупредила о возможных вторичных эффектах ослабления рубля

Набиуллина предупредила о возможных вторичных эффектах ослабления рубля - РИА Новости, 21.07.2023

Набиуллина предупредила о возможных вторичных эффектах ослабления рубля

Недавнее ослабление рубля еще не полностью перенеслось в цены, также могут быть вторичные эффекты, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своей... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T15:08

2023-07-21T15:08

2023-07-21T15:47

экономика

россия

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Недавнее ослабление рубля еще не полностью перенеслось в цены, также могут быть вторичные эффекты, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своей пресс-конференции."Движение курса за последнее время пока еще не полностью перенеслось в цены. Кроме прямого переноса изменений курса рубля в цены нас беспокоят возможные вторичные эффекты", - сказала Набиуллина."Курсовая динамика влияет на инфляционные ожидания населения, бизнеса. Они остаются повышенными и не заякоренными, и в июле они выросли", - добавила она.

https://ria.ru/20230721/rubl-1885394543.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, эльвира набиуллина