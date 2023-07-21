https://ria.ru/20230721/rubl-1885522178.html
Набиуллина предупредила о возможных вторичных эффектах ослабления рубля
Набиуллина предупредила о возможных вторичных эффектах ослабления рубля - РИА Новости, 21.07.2023
Набиуллина предупредила о возможных вторичных эффектах ослабления рубля
Недавнее ослабление рубля еще не полностью перенеслось в цены, также могут быть вторичные эффекты, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своей... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T15:08
2023-07-21T15:08
2023-07-21T15:47
экономика
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Недавнее ослабление рубля еще не полностью перенеслось в цены, также могут быть вторичные эффекты, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своей пресс-конференции."Движение курса за последнее время пока еще не полностью перенеслось в цены. Кроме прямого переноса изменений курса рубля в цены нас беспокоят возможные вторичные эффекты", - сказала Набиуллина."Курсовая динамика влияет на инфляционные ожидания населения, бизнеса. Они остаются повышенными и не заякоренными, и в июле они выросли", - добавила она.
https://ria.ru/20230721/rubl-1885394543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина
Набиуллина предупредила о возможных вторичных эффектах ослабления рубля
Набиуллина: ослабление рубля не полностью перенеслось в цены, могут быть вторичные эффекты