https://ria.ru/20230721/rosselkhozbank-1885583701.html

В МИД России объяснили позицию Москвы на предложение ООН по Россельхозбанку

В МИД России объяснили позицию Москвы на предложение ООН по Россельхозбанку - РИА Новости, 21.07.2023

В МИД России объяснили позицию Москвы на предложение ООН по Россельхозбанку

Россия не согласилась с предложением ООН создать "дочку" Россельхозбанка или использовать его структуру в Люксембурге из-за нереалистичности данного плана,... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T18:42

2023-07-21T18:42

2023-07-21T18:42

экономика

россия

сергей вершинин

оон

россельхозбанк

swift

антониу гутерреш

владимир путин

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия не согласилась с предложением ООН создать "дочку" Россельхозбанка или использовать его структуру в Люксембурге из-за нереалистичности данного плана, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. В ходе специального брифинга, посвященного прекращению зерновой сделки, Вершинин рассказал, что предложение создать "дочку" Россельхозбанка было озвучено рабочей группой ООН, а позже "повторено в послании" генсека ООН Антониу Гутерреша. Позже Гутерреш выразил сожаление, что это предложение было оставлено "без внимания" российским лидером Владимиром Путиным. По словам Вершинина, в любом случае все эти предложения со стороны ООН выглядели как паллиатив. "В Люксембурге у Россельхозбанка есть аффилированная структура, которая заканчивает свою деятельность в октябре и не имеет потенциала для расчетов", - сказал дипломат. Он объяснил, что данная структура не годится для проведения расчетов. "Нет расчетного счета, ее надо переделывать", - пояснил Вершинин. Он подчеркнул, что создание отдельной "дочки" Россельхозбанка - серьезный долгосрочный проект, который предполагает большие инвестиции, наем адвокатов и денежные переводы. Дипломат отметил, что в обычное время данная процедура занимает несколько месяцев, но в текущих реалиях "непонятно, сколько это будет идти". "Когда вам это предлагают в условиях, когда на российские банки наложены запреты, то есть у вас нет возможности платить валютой, нет возможности нанять адвокатов, нет возможности переводов… это предложение звучит неоптимистично", - заявил Вершинин. Он отметил, что за все эти действия нужно будет платить, на каждом этапе запрашивая разрешение. "Нужен просто ре-SWIFT банка без ограничений", - резюмировал Вершинин. Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении с 18 июля зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин также неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230721/zerno-1885566320.html

https://ria.ru/20230721/mid-1885556540.html

https://ria.ru/20230721/sdelka-1885541633.html

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экономика, россия, сергей вершинин, оон, россельхозбанк, swift, антониу гутерреш, владимир путин, турция, люксембург (округ)