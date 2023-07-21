В МИД России объяснили позицию Москвы на предложение ООН по Россельхозбанку
В МИД России объяснили, почему Москва не согласилась на предложение ООН по Россельхозбанку
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин . Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия не согласилась с предложением ООН создать "дочку" Россельхозбанка или использовать его структуру в Люксембурге из-за нереалистичности данного плана, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
В ходе специального брифинга, посвященного прекращению зерновой сделки, Вершинин рассказал, что предложение создать "дочку" Россельхозбанка было озвучено рабочей группой ООН, а позже "повторено в послании" генсека ООН Антониу Гутерреша. Позже Гутерреш выразил сожаление, что это предложение было оставлено "без внимания" российским лидером Владимиром Путиным. По словам Вершинина, в любом случае все эти предложения со стороны ООН выглядели как паллиатив.
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"В Люксембурге у Россельхозбанка есть аффилированная структура, которая заканчивает свою деятельность в октябре и не имеет потенциала для расчетов", - сказал дипломат.
Он объяснил, что данная структура не годится для проведения расчетов. "Нет расчетного счета, ее надо переделывать", - пояснил Вершинин.
Он подчеркнул, что создание отдельной "дочки" Россельхозбанка - серьезный долгосрочный проект, который предполагает большие инвестиции, наем адвокатов и денежные переводы.
Дипломат отметил, что в обычное время данная процедура занимает несколько месяцев, но в текущих реалиях "непонятно, сколько это будет идти".
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"Когда вам это предлагают в условиях, когда на российские банки наложены запреты, то есть у вас нет возможности платить валютой, нет возможности нанять адвокатов, нет возможности переводов… это предложение звучит неоптимистично", - заявил Вершинин.
Он отметил, что за все эти действия нужно будет платить, на каждом этапе запрашивая разрешение. "Нужен просто ре-SWIFT банка без ограничений", - резюмировал Вершинин.
Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении с 18 июля зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин также неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.