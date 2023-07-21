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ВСУ бросили свежие силы в бой в Запорожье. Результат шокировал американцев

ВСУ бросили свежие силы в бой в Запорожье. Результат шокировал американцев - РИА Новости, 21.07.2023

ВСУ бросили свежие силы в бой в Запорожье. Результат шокировал американцев

Украинское командование бросило в бой на Запорожском направлении свежую бригаду и сразу понесло потери, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T18:17

2023-07-21T18:17

2023-07-21T18:17

политика

вооруженные силы украины

польша

чехия

россия

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Украинское командование бросило в бой на Запорожском направлении свежую бригаду и сразу понесло потери, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс."Один из батальонов бригады пытался продвинуться, когда несколько танков подорвались на минах. <…> Результатом стала первая подтвержденная потеря танка PT-91, состоявшего на вооружении ВСУ. Почти наверняка он будет не последним в списке", — отметил автор.По его словам, изначально это подразделение готовили в качестве подкрепления для тех направлений, где передовые ударные группы сумеют прорвать российскую оборону. Но главные силы украинской армии не продвинулись и понесли большие потери, поэтому Киеву пришлось задействовать резервные части."Теперь мы наблюдаем, как бригада, находившаяся в запасе, принимает участие в боях и тоже несет потери", — пишет колумнист.Подразделение ВСУ уже бросило на линии соприкосновения пару своих танков Т-72, модернизированных Польшей и Чехией, резюмировал Экс.

https://ria.ru/20230721/preduprezhdenie-1885564570.html

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политика, вооруженные силы украины, польша, чехия, россия