https://ria.ru/20230721/remont-1885406035.html

Проезды и дороги отремонтируют в районах Приморья по итогам приема граждан

Проезды и дороги отремонтируют в районах Приморья по итогам приема граждан - РИА Новости, 21.07.2023

Проезды и дороги отремонтируют в районах Приморья по итогам приема граждан

Внутриквартальные проезды и ряд дорог отремонтируют в нескольких районах Приморья по просьбе местных жителей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T08:21

2023-07-21T08:21

2023-07-21T08:21

владивосток

лучегорск

спасск-дальний

олег кожемяко

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл – РИА Новости. Внутриквартальные проезды и ряд дорог отремонтируют в нескольких районах Приморья по просьбе местных жителей, сообщает правительство региона. Соответствующие поручения были даны на приеме граждан, который провел губернатор Олег Кожемяко. Так, жительница Владивостока Фаина Карамышева сообщила, что нужно отремонтировать дорогу на улице Нейбута и оборудовать павильон остановки. По данным властей города, остановку поставят в августе, ремонт дороги проведут в 2024 году. Но Кожемяко поручил рассмотреть возможность сделать его уже в текущем году. "Надо постараться закончить ремонт в этом районе, изыщите такую возможность. Если же не получиться до холодов, обязательно засыпьте ямы той же асфальтовой крошкой, чтобы было комфортно ходить и ездить, а весной начните капитальные работы", – приводятся слова губернатора в сообщении. Также по итогам приема граждан поручено заасфальтировать территорию детского сада №112 во Владивостоке. Жительница Лучегорска Светлана Савельева попросила благоустроить общественную территорию в микрорайоне №3. Глава Пожарского округа Владимир Козак отметил, что работы уже идут, там сделали освещение, в августе организуют островки безопасности, уложат тротуары и сделают дренаж. В Партизанске до конца сентября планируется ремонт дороги от кинотеатра "Радуга" до пересечения с улицей Московской в центре города. К осени там также сделают асфальтированную дорогу к железнодорожному депо. Жительница Спасска-Дальнего Татьяна Ерохова попросила заасфальтировать дорогу в микрорайоне имени Блюхера. Мэр города Олег Митрофанов пообещал, что к сентябрю подрядчик выполнит работы. В августе в этом городе отремонтируют кровлю столовой в школе №11 Спасска-Дальнего. По словам Кожемяко, власти региона выделяют муниципалитетам субсидии на решение локальных вопросов благоустройства. Контролируют выполнение работ, о которых просят местные жители, губернатор, правительство края и уполномоченный по правам человека в Приморском крае Юрий Мельников – он также получает обращения приморцев. Губернатор также рассказал, что жители региона обращаются по вопросам ремонта дорог и дворов, работы ЖКХ. Ряд задач можно решить путем создания местными жителями территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Власти Приморья активно поддерживают инициативных граждан. В регионе в сфере благоустройства реализуются инициированная главой региона Олегом Кожемяко программа "1000 дворов", разработанная Минвостокразвития РФ программа "1000 дворов Дальнего Востока", федеральная программа "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Работы идут по результатам всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, регионального конкурса "Твой проект" и в рамках проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС). С 2019 года в рамках этих программ было благоустроено около 4 тысяч дворов и общественных территорий, в том числе в прошлом году – свыше 500. В конце мая Кожемяко открыл Центр гражданских инициатив для координации деятельности ТОС. В Приморье 23 мая и 7 июля прошли форумы общественников, где власти подвели итоги конкурса грантов, направленных на благоустройство, для ТОС и инициативных групп граждан. На втором форуме Кожемяко заявил, что в два раза увеличен бюджет на грантовые программы - до 280 миллионов рублей. Губернатор также отмечал, что сейчас в регионе насчитывается 340 ТОСов и инициативных групп в сфере благоустройства.

https://ria.ru/20230721/primore-1885395602.html

https://ria.ru/20230720/vladivostok-1885223672.html

https://ria.ru/20230719/primore-1884999241.html

владивосток

лучегорск

спасск-дальний

приморский край

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Влада Копылова

владивосток, лучегорск, спасск-дальний, олег кожемяко, приморский край