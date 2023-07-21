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СМИ раскрыли советы, за несоблюдение которых талибы закрыли салоны красоты - РИА Новости, 21.07.2023
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07:31 21.07.2023 (обновлено: 07:55 21.07.2023)
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СМИ раскрыли советы, за несоблюдение которых талибы закрыли салоны красоты
СМИ раскрыли советы, за несоблюдение которых талибы закрыли салоны красоты - РИА Новости, 21.07.2023
СМИ раскрыли советы, за несоблюдение которых талибы закрыли салоны красоты
Афганский телеканал TOLO News опубликовал список рекомендаций правительства талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T07:31
2023-07-21T07:55
кабул (город)
афганистан
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Афганский телеканал TOLO News опубликовал список рекомендаций правительства талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), за невыполнение которых в стране были закрыты салоны красоты. О запрете на деятельность салонов красоты в Кабуле и других провинциях было заявлено в начале июля министерством повеления благого и запрета предосудительного. Как сообщили в ведомстве, соответствующие рекомендации были разосланы салонам красоты четыре месяца назад, однако не были выполнены. В распоряжении телеканала оказалась копия инструкции, в которой, в частности, содержатся указания, что перед нанесением макияжа женщины должны совершить омовение, место для которого должно быть предусмотрено в каждом салоне красоты. Кроме того, косметические средства не должны вызывать перерыва в ритуалах омовения. Сами женщины-визажисты должны совершать молитву во время намаза и носить традиционный хиджаб. В женских салонах красоты запрещается присутствие мужчин и установка камер видеонаблюдения. "В течение нескольких месяцев мы разрешали им работать в любых условиях, но поскольку предписания, изложенные в письме, не выполнялись, салоны были закрыты", - сказал Мохаммад Акиф Махаджар, представитель министерства. Миссия ООН по содействию Афганистану призывала талибов отменить этот запрет на деятельность салонов красоты, но положительного решения так и не последовало.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230629/koran-1881202574.html
https://ria.ru/20230604/afganistan-1876083868.html
кабул (город)
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кабул (город), афганистан, оон, в мире
Кабул (город), Афганистан, ООН, В мире
СМИ раскрыли советы, за несоблюдение которых талибы закрыли салоны красоты

TOLO опубликовал рекомендации, за несоблюдение которых талибы закрыли салоны красоты

© РИА Новости / Александр Гращенков | Перейти в медиабанкВид города Кабул
Вид города Кабул - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Александр Гращенков
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Афганский телеканал TOLO News опубликовал список рекомендаций правительства талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), за невыполнение которых в стране были закрыты салоны красоты.
О запрете на деятельность салонов красоты в Кабуле и других провинциях было заявлено в начале июля министерством повеления благого и запрета предосудительного.
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Как сообщили в ведомстве, соответствующие рекомендации были разосланы салонам красоты четыре месяца назад, однако не были выполнены. В распоряжении телеканала оказалась копия инструкции, в которой, в частности, содержатся указания, что перед нанесением макияжа женщины должны совершить омовение, место для которого должно быть предусмотрено в каждом салоне красоты. Кроме того, косметические средства не должны вызывать перерыва в ритуалах омовения.
Сами женщины-визажисты должны совершать молитву во время намаза и носить традиционный хиджаб. В женских салонах красоты запрещается присутствие мужчин и установка камер видеонаблюдения.
"В течение нескольких месяцев мы разрешали им работать в любых условиях, но поскольку предписания, изложенные в письме, не выполнялись, салоны были закрыты", - сказал Мохаммад Акиф Махаджар, представитель министерства.
Миссия ООН по содействию Афганистану призывала талибов отменить этот запрет на деятельность салонов красоты, но положительного решения так и не последовало.

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