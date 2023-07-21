https://ria.ru/20230721/rebenok-1885407974.html
В Комсомольске-на-Амуре мужчина выбросил ребенка из окна
В Комсомольске-на-Амуре мужчина выбросил ребенка из окна - РИА Новости, 21.07.2023
В Комсомольске-на-Амуре мужчина выбросил ребенка из окна
В Комсомольске-на-Амуре пьяный мужчина сбросил с третьего этажа маленькую девочку, за которой присматривала его знакомая, сообщила пресс-служба СУ СК по... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T08:44
2023-07-21T08:44
2023-07-21T09:35
происшествия
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ЯКУТСК, 21 июл — РИА Новости. В Комсомольске-на-Амуре пьяный мужчина сбросил с третьего этажа маленькую девочку, за которой присматривала его знакомая, сообщила пресс-служба СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.Следователи установили, что местная жительница наняла няню для своей дочери. Накануне вечером няня взяла девочку и пошла в гости к соседу, с которым начала выпивать."Ребенок заплакал, из-за чего находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина сбросил ее с балкона квартиры на землю. Ребенок госпитализирован", — рассказали в ведомстве.Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего".Суд решит вопрос об аресте подозреваемого.Кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям матери и няни, а также сотрудников органов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230720/deystviya-1885378170.html
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
В Комсомольске-на-Амуре мужчина выбросил ребенка из окна
СК: В Комсомольске-на-Амуре пьяный мужчина выбросил чужого ребенка с третьего этажа
ЯКУТСК, 21 июл — РИА Новости.
В Комсомольске-на-Амуре пьяный мужчина сбросил с третьего этажа маленькую девочку, за которой присматривала его знакомая, сообщила
пресс-служба СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.
Следователи установили, что местная жительница наняла няню для своей дочери. Накануне вечером няня взяла девочку и пошла в гости к соседу, с которым начала выпивать.
"Ребенок заплакал, из-за чего находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина сбросил ее с балкона квартиры на землю. Ребенок госпитализирован", — рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего".
Суд решит вопрос об аресте подозреваемого.
Кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям матери и няни, а также сотрудников органов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В Москве завели уголовное дело по факту развратных действий над подростком