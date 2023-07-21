https://ria.ru/20230721/rebenok-1885407974.html

В Комсомольске-на-Амуре мужчина выбросил ребенка из окна

В Комсомольске-на-Амуре мужчина выбросил ребенка из окна - РИА Новости, 21.07.2023

В Комсомольске-на-Амуре мужчина выбросил ребенка из окна

В Комсомольске-на-Амуре пьяный мужчина сбросил с третьего этажа маленькую девочку, за которой присматривала его знакомая, сообщила пресс-служба СУ СК по... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T08:44

2023-07-21T08:44

2023-07-21T09:35

происшествия

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

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ЯКУТСК, 21 июл — РИА Новости. В Комсомольске-на-Амуре пьяный мужчина сбросил с третьего этажа маленькую девочку, за которой присматривала его знакомая, сообщила пресс-служба СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.Следователи установили, что местная жительница наняла няню для своей дочери. Накануне вечером няня взяла девочку и пошла в гости к соседу, с которым начала выпивать."Ребенок заплакал, из-за чего находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина сбросил ее с балкона квартиры на землю. Ребенок госпитализирован", — рассказали в ведомстве.Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего".Суд решит вопрос об аресте подозреваемого.Кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям матери и няни, а также сотрудников органов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

https://ria.ru/20230720/deystviya-1885378170.html

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край