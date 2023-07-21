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В Комсомольске-на-Амуре мужчина выбросил ребенка из окна - РИА Новости, 21.07.2023
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08:44 21.07.2023 (обновлено: 09:35 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/rebenok-1885407974.html
В Комсомольске-на-Амуре мужчина выбросил ребенка из окна
В Комсомольске-на-Амуре мужчина выбросил ребенка из окна - РИА Новости, 21.07.2023
В Комсомольске-на-Амуре мужчина выбросил ребенка из окна
В Комсомольске-на-Амуре пьяный мужчина сбросил с третьего этажа маленькую девочку, за которой присматривала его знакомая, сообщила пресс-служба СУ СК по... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T08:44
2023-07-21T09:35
происшествия
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
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ЯКУТСК, 21 июл — РИА Новости. В Комсомольске-на-Амуре пьяный мужчина сбросил с третьего этажа маленькую девочку, за которой присматривала его знакомая, сообщила пресс-служба СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.Следователи установили, что местная жительница наняла няню для своей дочери. Накануне вечером няня взяла девочку и пошла в гости к соседу, с которым начала выпивать."Ребенок заплакал, из-за чего находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина сбросил ее с балкона квартиры на землю. Ребенок госпитализирован", — рассказали в ведомстве.Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего".Суд решит вопрос об аресте подозреваемого.Кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям матери и няни, а также сотрудников органов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230720/deystviya-1885378170.html
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происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
В Комсомольске-на-Амуре мужчина выбросил ребенка из окна

СК: В Комсомольске-на-Амуре пьяный мужчина выбросил чужого ребенка с третьего этажа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЯКУТСК, 21 июл — РИА Новости. В Комсомольске-на-Амуре пьяный мужчина сбросил с третьего этажа маленькую девочку, за которой присматривала его знакомая, сообщила пресс-служба СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.
Следователи установили, что местная жительница наняла няню для своей дочери. Накануне вечером няня взяла девочку и пошла в гости к соседу, с которым начала выпивать.
"Ребенок заплакал, из-за чего находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина сбросил ее с балкона квартиры на землю. Ребенок госпитализирован", — рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего".
Суд решит вопрос об аресте подозреваемого.
Кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям матери и няни, а также сотрудников органов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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ПроисшествияКомсомольск-на-АмуреХабаровский край
 
 
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