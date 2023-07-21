https://ria.ru/20230721/razvitie-1885385497.html

Путин поручил в следующем году утвердить планы развития арктических городов

Путин поручил в следующем году утвердить планы развития арктических городов - РИА Новости, 21.07.2023

Путин поручил в следующем году утвердить планы развития арктических городов

Президент России Владимир Путин поручил в следующем году утвердить комплексные долгосрочные планы развития арктических городов, а начать реализовывать их с 2025 РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T00:10

2023-07-21T00:10

2023-07-21T00:10

владимир путин

россия

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МУРМАНСК, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в следующем году утвердить комплексные долгосрочные планы развития арктических городов, а начать реализовывать их с 2025 года. "Для опорных арктических населенных пунктов нужно также подготовить мастер-планы развития на период до 2035 года - по аналогии с теми, что уже разработаны для дальневосточных городов. И прошу не затягивать с этой работой, чтобы до 1 октября 2024 года на основе готовых документов утвердить комплексные планы долгосрочного развития арктических городов - также до 2035 года и с четкими источниками финансирования. При этом практическую реализацию мероприятий важно начать уже с 2025 года, не позже", - сказал Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов. Он также попросил правительство совместно с регионами определить перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны. "Понятно, что только численность населения в данном случае не главное. Мы должны иметь в виду, что даже небольшие населенные пункты, небольшие поселки могут иметь для страны стратегическое значение", - добавил президент.

https://ria.ru/20230720/putin-1885381696.html

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владимир путин, россия