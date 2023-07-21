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Путин поручил в следующем году утвердить планы развития арктических городов - РИА Новости, 21.07.2023
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00:10 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/razvitie-1885385497.html
Путин поручил в следующем году утвердить планы развития арктических городов
Путин поручил в следующем году утвердить планы развития арктических городов - РИА Новости, 21.07.2023
Путин поручил в следующем году утвердить планы развития арктических городов
Президент России Владимир Путин поручил в следующем году утвердить комплексные долгосрочные планы развития арктических городов, а начать реализовывать их с 2025 РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T00:10
2023-07-21T00:10
владимир путин
россия
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МУРМАНСК, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в следующем году утвердить комплексные долгосрочные планы развития арктических городов, а начать реализовывать их с 2025 года. "Для опорных арктических населенных пунктов нужно также подготовить мастер-планы развития на период до 2035 года - по аналогии с теми, что уже разработаны для дальневосточных городов. И прошу не затягивать с этой работой, чтобы до 1 октября 2024 года на основе готовых документов утвердить комплексные планы долгосрочного развития арктических городов - также до 2035 года и с четкими источниками финансирования. При этом практическую реализацию мероприятий важно начать уже с 2025 года, не позже", - сказал Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов. Он также попросил правительство совместно с регионами определить перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны. "Понятно, что только численность населения в данном случае не главное. Мы должны иметь в виду, что даже небольшие населенные пункты, небольшие поселки могут иметь для страны стратегическое значение", - добавил президент.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин поручил в следующем году утвердить планы развития арктических городов

Президент России Путин поручил в 2024 году утвердить планы развития арктических городов

© РИА Новости / Евгений БиятовВид на Мурманск с сопки Зеленый мыс
Вид на Мурманск с сопки Зеленый мыс - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Вид на Мурманск с сопки Зеленый мыс. Архивное фото
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МУРМАНСК, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в следующем году утвердить комплексные долгосрочные планы развития арктических городов, а начать реализовывать их с 2025 года.
«
"Для опорных арктических населенных пунктов нужно также подготовить мастер-планы развития на период до 2035 года - по аналогии с теми, что уже разработаны для дальневосточных городов. И прошу не затягивать с этой работой, чтобы до 1 октября 2024 года на основе готовых документов утвердить комплексные планы долгосрочного развития арктических городов - также до 2035 года и с четкими источниками финансирования. При этом практическую реализацию мероприятий важно начать уже с 2025 года, не позже", - сказал Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.
Он также попросил правительство совместно с регионами определить перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны.
"Понятно, что только численность населения в данном случае не главное. Мы должны иметь в виду, что даже небольшие населенные пункты, небольшие поселки могут иметь для страны стратегическое значение", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Путин заявил о важности развития Арктических населенных пунктов
Вчера, 23:11
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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