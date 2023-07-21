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Российские средства ПВО за сутки перехватили 16 снарядов HIMARS - РИА Новости, 21.07.2023
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14:16 21.07.2023 (обновлено: 14:20 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/pvo-1885504423.html
Российские средства ПВО за сутки перехватили 16 снарядов HIMARS
Российские средства ПВО за сутки перехватили 16 снарядов HIMARS - РИА Новости, 21.07.2023
Российские средства ПВО за сутки перехватили 16 снарядов HIMARS
Российская противовоздушная оборона перехватила за сутки 16 снарядов HIMARS и уничтожила 14 украинских беспилотников, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T14:16
2023-07-21T14:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона перехватила за сутки 16 снарядов HIMARS и уничтожила 14 украинских беспилотников, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено шестнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были уничтожены 14 беспилотников противника в различных районах ЛНР, ДНР и Запорожской области.
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россия
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Российские средства ПВО за сутки перехватили 16 снарядов HIMARS

Российские средства ПВО за сутки перехватили 16 снарядов HIMARS, сбили 14 дронов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона перехватила за сутки 16 снарядов HIMARS и уничтожила 14 украинских беспилотников, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено шестнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, были уничтожены 14 беспилотников противника в различных районах ЛНР, ДНР и Запорожской области.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссия
 
 
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