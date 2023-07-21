https://ria.ru/20230721/pvo-1885504423.html

Российские средства ПВО за сутки перехватили 16 снарядов HIMARS

Российские средства ПВО за сутки перехватили 16 снарядов HIMARS - РИА Новости, 21.07.2023

Российские средства ПВО за сутки перехватили 16 снарядов HIMARS

Российская противовоздушная оборона перехватила за сутки 16 снарядов HIMARS и уничтожила 14 украинских беспилотников, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T14:16

2023-07-21T14:16

2023-07-21T14:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона перехватила за сутки 16 снарядов HIMARS и уничтожила 14 украинских беспилотников, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено шестнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были уничтожены 14 беспилотников противника в различных районах ЛНР, ДНР и Запорожской области.

https://ria.ru/20230721/ssha-1885493218.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия