https://ria.ru/20230721/putin-1885484444.html

Амбиции лидеров стран Восточной Европы разжигают огонь войны, заявил Путин

Амбиции лидеров стран Восточной Европы разжигают огонь войны, заявил Путин - РИА Новости, 21.07.2023

Амбиции лидеров стран Восточной Европы разжигают огонь войны, заявил Путин

Огонь войны усиленно разжигается, используются амбиции лидеров стран Восточной Европы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T13:21

2023-07-21T13:21

2023-07-21T13:52

в мире

владимир путин

восточная европа

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Огонь войны усиленно разжигается, используются амбиции лидеров стран Восточной Европы, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас огонь войны усиленно разжигается, в том числе используют для этого амбиции лидеров восточно-европейских государств, которые уже давно превратили ненависть к России, русофобию в свой главный экспортный товар и в инструмент своей внутренней политики", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ."А сейчас они хотят "погреть руки" на украинской трагедии", - добавил он.

https://ria.ru/20230605/nato-1876245273.html

восточная европа

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в мире, владимир путин, восточная европа