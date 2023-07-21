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Амбиции лидеров стран Восточной Европы разжигают огонь войны, заявил Путин - РИА Новости, 21.07.2023
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13:21 21.07.2023 (обновлено: 13:52 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/putin-1885484444.html
Амбиции лидеров стран Восточной Европы разжигают огонь войны, заявил Путин
Амбиции лидеров стран Восточной Европы разжигают огонь войны, заявил Путин - РИА Новости, 21.07.2023
Амбиции лидеров стран Восточной Европы разжигают огонь войны, заявил Путин
Огонь войны усиленно разжигается, используются амбиции лидеров стран Восточной Европы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:21
2023-07-21T13:52
в мире
владимир путин
восточная европа
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Огонь войны усиленно разжигается, используются амбиции лидеров стран Восточной Европы, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас огонь войны усиленно разжигается, в том числе используют для этого амбиции лидеров восточно-европейских государств, которые уже давно превратили ненависть к России, русофобию в свой главный экспортный товар и в инструмент своей внутренней политики", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ."А сейчас они хотят "погреть руки" на украинской трагедии", - добавил он.
https://ria.ru/20230605/nato-1876245273.html
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в мире, владимир путин, восточная европа
В мире, Владимир Путин, Восточная Европа
Амбиции лидеров стран Восточной Европы разжигают огонь войны, заявил Путин

Путин заявил, что лидеры стран Восточной Европы разжигают огонь войны своими амбициями

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Огонь войны усиленно разжигается, используются амбиции лидеров стран Восточной Европы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас огонь войны усиленно разжигается, в том числе используют для этого амбиции лидеров восточно-европейских государств, которые уже давно превратили ненависть к России, русофобию в свой главный экспортный товар и в инструмент своей внутренней политики", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
"А сейчас они хотят "погреть руки" на украинской трагедии", - добавил он.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
НАТО удвоила военное присутствие в Восточной Европе
5 июня, 15:14
 
В миреВладимир ПутинВосточная Европа
 
 
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