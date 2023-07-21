https://ria.ru/20230721/putin-1885429827.html
Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 21.07.2023
Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Большинство россиян (77,3%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 74,4%, следует из результатов опроса Всероссийского центра... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T10:34
2023-07-21T10:34
2023-07-21T10:34
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Большинство россиян (77,3%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 74,4%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Деятельность президента одобряют 74,4%, неодобрение выразили 16,2%. Доверяют Путину 77,3% россиян, не доверяют 18,4% опрошенных. Инициативный всероссийский опрос " ВЦИОМ -Спутник" проводился с 10 по 16 июля 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.
https://ria.ru/20230720/putin-1885172783.html
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общество, владимир путин, вциом, россия
Общество, Владимир Путин, ВЦИОМ, Россия
Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Опрос ВЦИОМ показал, что 77,3 процента россиян доверяют Владимиру Путину
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Большинство россиян (77,3%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 74,4%, следует из результатов опроса
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Деятельность президента одобряют 74,4%, неодобрение выразили 16,2%. Доверяют Путину 77,3% россиян, не доверяют 18,4% опрошенных.
Инициативный всероссийский опрос " ВЦИОМ -Спутник" проводился с 10 по 16 июля 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.
Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.
Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.
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