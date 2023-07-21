https://ria.ru/20230721/putin-1885429827.html

Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ

Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 21.07.2023

Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ

Большинство россиян (77,3%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 74,4%, следует из результатов опроса Всероссийского центра... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T10:34

2023-07-21T10:34

2023-07-21T10:34

общество

владимир путин

вциом

россия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Большинство россиян (77,3%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 74,4%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Деятельность президента одобряют 74,4%, неодобрение выразили 16,2%. Доверяют Путину 77,3% россиян, не доверяют 18,4% опрошенных. Инициативный всероссийский опрос " ВЦИОМ -Спутник" проводился с 10 по 16 июля 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.

https://ria.ru/20230720/putin-1885172783.html

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общество, владимир путин, вциом, россия