https://ria.ru/20230721/putin-1885420780.html

ФОМ: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту

ФОМ: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту - РИА Новости, 21.07.2023

ФОМ: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту

Большинство россиян (76%) считают, что президент России Владимир Путин хорошо работает на своем посту, 74% респондентов доверяют ему, следует из результатов... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T10:12

2023-07-21T10:12

2023-07-21T10:12

владимир путин

фонд "общественное мнение"

фомнибус

россия

общество

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Большинство россиян (76%) считают, что президент России Владимир Путин хорошо работает на своем посту, 74% респондентов доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". На вопрос, как президент России работает на своем посту - скорее хорошо или скорее плохо, 76% граждан ответили, что хорошо, 12% – скорее плохо, 13% - затруднились с ответом. Доверяют Путину 74% граждан, скорее не доверяют – 15%, 11% - затруднились с ответом. Опрос "ФОМнибус" проводился с 14 по 16 июля 2023 года в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20230719/druzya-1885093003.html

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владимир путин, фонд "общественное мнение", фомнибус, россия, общество