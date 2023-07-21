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Путин понаблюдал за работой Центра управления Мурманской области - РИА Новости, 21.07.2023
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01:32 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/putin-1885389632.html
Путин понаблюдал за работой Центра управления Мурманской области
Путин понаблюдал за работой Центра управления Мурманской области - РИА Новости, 21.07.2023
Путин понаблюдал за работой Центра управления Мурманской области
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис продемонстрировал президенту РФ Владимиру Путину в Мурманске систему работы в Центре управления регионом, которая... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T01:32
2023-07-21T01:32
мурманская область
россия
мурманск
андрей чибис
владимир путин
общество
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МУРМАНСК, 21 июл – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис продемонстрировал президенту РФ Владимиру Путину в Мурманске систему работы в Центре управления регионом, которая позволяет наладить обратную связь с жителями, контролировать многие процессы, происходящие в городах Заполярья. Как рассказал Чибис, система, внедренная в ЦУРе, зарекомендовала себя как очень эффективная и удобная. В частности, срок рассмотрения обращений жителей составляет около 10 дней, а по ряду неотложных вопросов – два дня. "Жесточайшим образом отслеживается, сколько исполнено, сколько нет, с отчетами. Каждую неделю на оперативке обязательный разбор. Эта система работает на порядок оперативнее, чем традиционная система. И сегодня у нас на портале 97 тысяч активных пользователей - каждый седьмой житель там находится", - рассказал Чибис. Также система позволяет контролировать работу городских служб – от транспорта до уборки. Кроме того, с помощью голосования власти выясняют общественное мнение – например, о том, какие городские пространства необходимо преобразовать в первую очередь, какой облик детской площадки больше нравится северянам. Здесь же собраны все сведения по нацпроектам, программам развития, плану "На Севере – жить", в разработке которого принимали участие жители региона.
https://ria.ru/20230721/chibis-1885388327.html
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мурманская область, россия, мурманск, андрей чибис, владимир путин, общество
Мурманская область, Россия, Мурманск, Андрей Чибис, Владимир Путин, Общество
Путин понаблюдал за работой Центра управления Мурманской области

Глава Мурманской области Чибис продемонстрировал Путину работу Центра управления регионом

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МУРМАНСК, 21 июл – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис продемонстрировал президенту РФ Владимиру Путину в Мурманске систему работы в Центре управления регионом, которая позволяет наладить обратную связь с жителями, контролировать многие процессы, происходящие в городах Заполярья.
Как рассказал Чибис, система, внедренная в ЦУРе, зарекомендовала себя как очень эффективная и удобная. В частности, срок рассмотрения обращений жителей составляет около 10 дней, а по ряду неотложных вопросов – два дня.
"Жесточайшим образом отслеживается, сколько исполнено, сколько нет, с отчетами. Каждую неделю на оперативке обязательный разбор. Эта система работает на порядок оперативнее, чем традиционная система. И сегодня у нас на портале 97 тысяч активных пользователей - каждый седьмой житель там находится", - рассказал Чибис.
Также система позволяет контролировать работу городских служб – от транспорта до уборки. Кроме того, с помощью голосования власти выясняют общественное мнение – например, о том, какие городские пространства необходимо преобразовать в первую очередь, какой облик детской площадки больше нравится северянам. Здесь же собраны все сведения по нацпроектам, программам развития, плану "На Севере – жить", в разработке которого принимали участие жители региона.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
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01:09
 
Мурманская областьРоссияМурманскАндрей ЧибисВладимир ПутинОбщество
 
 
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