https://ria.ru/20230721/putin-1885389632.html

Путин понаблюдал за работой Центра управления Мурманской области

Путин понаблюдал за работой Центра управления Мурманской области - РИА Новости, 21.07.2023

Путин понаблюдал за работой Центра управления Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис продемонстрировал президенту РФ Владимиру Путину в Мурманске систему работы в Центре управления регионом, которая... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T01:32

2023-07-21T01:32

2023-07-21T01:32

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мурманск

андрей чибис

владимир путин

общество

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МУРМАНСК, 21 июл – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис продемонстрировал президенту РФ Владимиру Путину в Мурманске систему работы в Центре управления регионом, которая позволяет наладить обратную связь с жителями, контролировать многие процессы, происходящие в городах Заполярья. Как рассказал Чибис, система, внедренная в ЦУРе, зарекомендовала себя как очень эффективная и удобная. В частности, срок рассмотрения обращений жителей составляет около 10 дней, а по ряду неотложных вопросов – два дня. "Жесточайшим образом отслеживается, сколько исполнено, сколько нет, с отчетами. Каждую неделю на оперативке обязательный разбор. Эта система работает на порядок оперативнее, чем традиционная система. И сегодня у нас на портале 97 тысяч активных пользователей - каждый седьмой житель там находится", - рассказал Чибис. Также система позволяет контролировать работу городских служб – от транспорта до уборки. Кроме того, с помощью голосования власти выясняют общественное мнение – например, о том, какие городские пространства необходимо преобразовать в первую очередь, какой облик детской площадки больше нравится северянам. Здесь же собраны все сведения по нацпроектам, программам развития, плану "На Севере – жить", в разработке которого принимали участие жители региона.

https://ria.ru/20230721/chibis-1885388327.html

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мурманская область, россия, мурманск, андрей чибис, владимир путин, общество