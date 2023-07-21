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Для разгона протестующих на центральном шоссе Тель-Авива применили водометы
Для разгона протестующих на центральном шоссе Тель-Авива применили водометы - РИА Новости, 21.07.2023
Для разгона протестующих на центральном шоссе Тель-Авива применили водометы
Полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих, которые заблокировали центральное шоссе Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T01:13
2023-07-21T01:13
2023-07-21T01:38
израиль
тель-авив
биньямин нетаньяху
протесты против судебной реформы в израиле
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июл - РИА Новости. Полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих, которые заблокировали центральное шоссе Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости. Сотни протестующих против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху ранее заблокировали шоссе Аялон в центре города и жгли костры на асфальте. Во время разгона толпы происходили стычки между конной полицией и демонстрантами. Акция протеста проходила в рамках непрекращающихся уже 28 недель протестов по всему Израилю. В течение последних нескольких дней протесты проходят буквально непрерывно. Зачастую правоохранители применяют водометы и арестовывают активистов за нарушение общественного порядка. Протестная активность в стране значительно усилилась на фоне тупика между правящей коалицией и оппозицией в поиске компромисса по реформе юридической системы, которая, по мнению ее оппонентов, подорвет демократический характер еврейского государства. В четверг комиссия парламента Израиля по законодательству одобрила поправки к прошедшему ранее первое чтение законопроекту о "факторе разумности", который ограничивает возможности Верхового суда контролировать решения исполнительной власти. Этот шаг символизирует практическое начало судебной реформы, проводимой в одностороннем порядке правительством Нетаньяху.
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израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле, в мире
Израиль, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Протесты против судебной реформы в Израиле, В мире
Для разгона протестующих на центральном шоссе Тель-Авива применили водометы
Полиция применила водометы для разгона протестующих на центральном шоссе Тель-Авива
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июл - РИА Новости. Полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих, которые заблокировали центральное шоссе Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости.
Сотни протестующих против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху
ранее заблокировали шоссе Аялон в центре города и жгли костры на асфальте.
Во время разгона толпы происходили стычки между конной полицией и демонстрантами.
Акция протеста проходила в рамках непрекращающихся уже 28 недель протестов по всему Израилю
.
В течение последних нескольких дней протесты проходят буквально непрерывно. Зачастую правоохранители применяют водометы и арестовывают активистов за нарушение общественного порядка.
Протестная активность в стране значительно усилилась на фоне тупика между правящей коалицией и оппозицией в поиске компромисса по реформе юридической системы, которая, по мнению ее оппонентов, подорвет демократический характер еврейского государства.
В четверг комиссия парламента Израиля по законодательству одобрила поправки к прошедшему ранее первое чтение законопроекту о "факторе разумности", который ограничивает возможности Верхового суда контролировать решения исполнительной власти. Этот шаг символизирует практическое начало судебной реформы, проводимой в одностороннем порядке правительством Нетаньяху.
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