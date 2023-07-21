https://ria.ru/20230721/protesty-1885386347.html
Протестующие в Тель-Авиве заблокировали центральное шоссе
Протестующие в Тель-Авиве заблокировали центральное шоссе - РИА Новости, 21.07.2023
Протестующие в Тель-Авиве заблокировали центральное шоссе
Сотни протестующих против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху заблокировали центральное шоссе Тель-Авива и жгут костры на асфальте, передает... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T00:30
2023-07-21T00:30
2023-07-21T00:30
израиль
тель-авив
биньямин нетаньяху
протесты против судебной реформы в израиле
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл - РИА Новости. Сотни протестующих против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху заблокировали центральное шоссе Тель-Авива и жгут костры на асфальте, передает корреспондент РИА Новости. Акция протеста проходит в рамках непрекращающихся уже 28 недель протестов по всему Израилю. На мостах через шоссе стоят сотни других активистов. Конная полиция пытается не допустить их выхода на шоссе Аялон. В течение последних нескольких дней протесты проходят буквально непрерывно. Зачастую правоохранители применяют водометы и арестовывают активистов за нарушение общественного порядка. Протестная активность в стране значительно усилилась на фоне тупика между правящей коалицией и оппозицией в поиске компромисса по реформе юридической системы, которая, по мнению ее оппонентов, подорвет демократический характер еврейского государства. Ранее в четверг комиссия парламента Израиля по законодательству одобрила поправки к прошедшему ранее первое чтение законопроекту о "факторе разумности", который ограничивает возможности Верхового суда контролировать решения исполнительной власти. Этот шаг символизирует практическое начало судебной реформы, проводимой в одностороннем порядке правительством Нетаньяху.
https://ria.ru/20230715/rammstein-1884393946.html
https://ria.ru/20230708/protest-1883000482.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле, в мире
Израиль, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Протесты против судебной реформы в Израиле, В мире
Протестующие в Тель-Авиве заблокировали центральное шоссе
Сотни протестующих против судебной реформы заблокировали центральное шоссе Тель-Авива
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл - РИА Новости. Сотни протестующих против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху заблокировали центральное шоссе Тель-Авива и жгут костры на асфальте, передает корреспондент РИА Новости.
Акция протеста проходит в рамках непрекращающихся уже 28 недель протестов по всему Израилю
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На мостах через шоссе стоят сотни других активистов. Конная полиция пытается не допустить их выхода на шоссе Аялон.
В течение последних нескольких дней протесты проходят буквально непрерывно. Зачастую правоохранители применяют водометы и арестовывают активистов за нарушение общественного порядка.
Протестная активность в стране значительно усилилась на фоне тупика между правящей коалицией и оппозицией в поиске компромисса по реформе юридической системы, которая, по мнению ее оппонентов, подорвет демократический характер еврейского государства.
Ранее в четверг комиссия парламента Израиля по законодательству одобрила поправки к прошедшему ранее первое чтение законопроекту о "факторе разумности", который ограничивает возможности Верхового суда контролировать решения исполнительной власти. Этот шаг символизирует практическое начало судебной реформы, проводимой в одностороннем порядке правительством Нетаньяху.
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