https://ria.ru/20230721/protesty-1885386347.html

Протестующие в Тель-Авиве заблокировали центральное шоссе

Протестующие в Тель-Авиве заблокировали центральное шоссе - РИА Новости, 21.07.2023

Протестующие в Тель-Авиве заблокировали центральное шоссе

Сотни протестующих против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху заблокировали центральное шоссе Тель-Авива и жгут костры на асфальте, передает... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T00:30

2023-07-21T00:30

2023-07-21T00:30

израиль

тель-авив

биньямин нетаньяху

протесты против судебной реформы в израиле

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл - РИА Новости. Сотни протестующих против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху заблокировали центральное шоссе Тель-Авива и жгут костры на асфальте, передает корреспондент РИА Новости. Акция протеста проходит в рамках непрекращающихся уже 28 недель протестов по всему Израилю. На мостах через шоссе стоят сотни других активистов. Конная полиция пытается не допустить их выхода на шоссе Аялон. В течение последних нескольких дней протесты проходят буквально непрерывно. Зачастую правоохранители применяют водометы и арестовывают активистов за нарушение общественного порядка. Протестная активность в стране значительно усилилась на фоне тупика между правящей коалицией и оппозицией в поиске компромисса по реформе юридической системы, которая, по мнению ее оппонентов, подорвет демократический характер еврейского государства. Ранее в четверг комиссия парламента Израиля по законодательству одобрила поправки к прошедшему ранее первое чтение законопроекту о "факторе разумности", который ограничивает возможности Верхового суда контролировать решения исполнительной власти. Этот шаг символизирует практическое начало судебной реформы, проводимой в одностороннем порядке правительством Нетаньяху.

https://ria.ru/20230715/rammstein-1884393946.html

https://ria.ru/20230708/protest-1883000482.html

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израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле, в мире