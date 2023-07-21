https://ria.ru/20230721/protest-1885394386.html

МИД Катара вызвал посла Швеции для протеста из-за осквернения Корана

МИД Катара вызвал посла Швеции для протеста из-за осквернения Корана - РИА Новости, 21.07.2023

МИД Катара вызвал посла Швеции для протеста из-за осквернения Корана

Власти Катара вызвали посла Швеции, чтобы выразить протест в связи со неоднократными случаями осквернения Корана в скандинавской стране. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T03:58

2023-07-21T03:58

2023-07-21T03:58

швеция

катар

стокгольм (город)

ахмед абуль гейт

лига арабских государств

в мире

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Власти Катара вызвали посла Швеции, чтобы выразить протест в связи со неоднократными случаями осквернения Корана в скандинавской стране. "МИД Катара объявляет, что на фоне продолжающихся атак против ислама и Корана вызвал посла Швеции, чтобы вручить ему официальный меморандум с протестом, содержащий в том числе призывы к шведским властям пресечь эту гнусную практику", - говорится в заявлении катарского внешнеполитического ведомства. В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана, вызвавшая широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для суда над ним, позже десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. Позднее сообщалось о разрешении в Швеции еще ряда акций с повреждением религиозных книг. В четверг протестующие в Стокгольме не стали сжигать Коран, как ожидалось, но один из участников акции истоптал его. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.

https://ria.ru/20230721/islamofobiya-1885390791.html

швеция

катар

стокгольм (город)

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швеция, катар, стокгольм (город), ахмед абуль гейт, лига арабских государств, в мире