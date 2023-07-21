Рейтинг@Mail.ru
МИД Катара вызвал посла Швеции для протеста из-за осквернения Корана - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:58 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/protest-1885394386.html
МИД Катара вызвал посла Швеции для протеста из-за осквернения Корана
МИД Катара вызвал посла Швеции для протеста из-за осквернения Корана - РИА Новости, 21.07.2023
МИД Катара вызвал посла Швеции для протеста из-за осквернения Корана
Власти Катара вызвали посла Швеции, чтобы выразить протест в связи со неоднократными случаями осквернения Корана в скандинавской стране. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T03:58
2023-07-21T03:58
швеция
катар
стокгольм (город)
ахмед абуль гейт
лига арабских государств
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879192309_0:228:3142:1995_1920x0_80_0_0_ed42f5d21f43dde2bf2799d0ab007ec6.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Власти Катара вызвали посла Швеции, чтобы выразить протест в связи со неоднократными случаями осквернения Корана в скандинавской стране. "МИД Катара объявляет, что на фоне продолжающихся атак против ислама и Корана вызвал посла Швеции, чтобы вручить ему официальный меморандум с протестом, содержащий в том числе призывы к шведским властям пресечь эту гнусную практику", - говорится в заявлении катарского внешнеполитического ведомства. В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана, вызвавшая широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для суда над ним, позже десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. Позднее сообщалось о разрешении в Швеции еще ряда акций с повреждением религиозных книг. В четверг протестующие в Стокгольме не стали сжигать Коран, как ожидалось, но один из участников акции истоптал его. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.
https://ria.ru/20230721/islamofobiya-1885390791.html
швеция
катар
стокгольм (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879192309_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_51139cb0e22dc7dd9a49c7694df501f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швеция, катар, стокгольм (город), ахмед абуль гейт, лига арабских государств, в мире
Швеция, Катар, Стокгольм (город), Ахмед Абуль Гейт, Лига арабских государств, В мире
МИД Катара вызвал посла Швеции для протеста из-за осквернения Корана

МИД Катара вызвал посла Швеции, чтобы выразить протест из-за случаев осквернения Корана

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкКнига в руках мусульманина
Книга в руках мусульманина - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Книга в руках мусульманина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Власти Катара вызвали посла Швеции, чтобы выразить протест в связи со неоднократными случаями осквернения Корана в скандинавской стране.
«
"МИД Катара объявляет, что на фоне продолжающихся атак против ислама и Корана вызвал посла Швеции, чтобы вручить ему официальный меморандум с протестом, содержащий в том числе призывы к шведским властям пресечь эту гнусную практику", - говорится в заявлении катарского внешнеполитического ведомства.
В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана, вызвавшая широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для суда над ним, позже десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.
Позднее сообщалось о разрешении в Швеции еще ряда акций с повреждением религиозных книг. В четверг протестующие в Стокгольме не стали сжигать Коран, как ожидалось, но один из участников акции истоптал его.
МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.
Демонстрация у посольства Швеции в Тегеране. 30 июня 2023 - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Турция обсудила с рядом арабских стран ответ на исламофобию в Европе
02:02
 
ШвецияКатарСтокгольм (город)Ахмед Абуль ГейтЛига арабских государствВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала