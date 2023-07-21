https://ria.ru/20230721/programma-1885407334.html

Образовательно-туристская программа для детей из ЛНР началась в Кузбассе

Образовательно-туристская программа для детей из ЛНР началась в Кузбассе - РИА Новости, 21.07.2023

Образовательно-туристская программа для детей из ЛНР началась в Кузбассе

Образовательно-туристская программа "Университетские смены" для детей из Луганской Народной Республики стартовала в Кузбассе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T08:34

2023-07-21T08:34

2023-07-21T08:34

кемеровский государственный университет

сергей цивилев

луганская народная республика

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 21 июл – РИА Новости. Образовательно-туристская программа "Университетские смены" для детей из Луганской Народной Республики стартовала в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Кузбассе стартует образовательно-туристская программа "Университетские смены" для детей из ЛНР. Профильную смену "Это про нас" проводит Кемеровский государственный университет. С 21 июля по 1 августа 50 школьников и 5 педагогов-наставников из Луганской Народной Республики будут знакомиться с университетом, историческими местами и достопримечательностями региона", – говорится в сообщении. "В рамках программы, организованной КемГУ, школьники из ЛНР смогут оценить научный и творческий потенциал кузбасского вуза, его современную инфраструктуру, возможно, кто-то из них решит поступить сюда на обучение. Они также узнают историю Кузбасса и увидят, какие масштабные изменения в нем происходят сегодня. Для многих эта поездка расширит кругозор, ведь они еще не бывали в других российских регионах", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Гости посетят Ботанический сад КемГУ, Мемориал Воину-Освободителю, музеи-заповедники "Томская Писаница" и "Красная горка", побывают на экскурсиях в Ледовом дворце "Кузбасс" и спорткомплексе "Кузбасс-Арена". Их познакомят с деятельностью парламента региона. Также ребята примут участие в образовательном лектории "Русский язык и Пушкин", пройдут патриотический квест в Парке Победы им. Г.К. Жукова. С луганскими школьниками будут работать лидеры студенческого самоуправления Кемеровского университета и специалисты Российского движения детей и молодежи "Движение Первых". "Для меня это первая поездка так далеко от дома. Очень хочу побывать на экскурсиях, узнать побольше о Кузбассе и хорошо провести время", — рассказала пятнадцатилетняя Дарина. Федеральный проект "Университетские смены" реализуется при поддержке Минобрнауки России и "Движения Первых". В рамках проекта для детей и подростков из Донецкой и Луганской Народных Республик проходят образовательные смены на базе ведущих университетов России. В этом году в программе участвуют более 50 российских университетов, в том числе Кемеровский государственный университет.

https://ria.ru/20230718/kuzbass-1884778784.html

https://ria.ru/20230717/tsentry-1884553646.html

луганская народная республика

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кемеровский государственный университет, сергей цивилев, луганская народная республика, кемеровская область