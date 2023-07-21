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В Тамбовской области запретили купание в реке Цна в целях профилактики - РИА Новости, 21.07.2023
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19:08 21.07.2023 (обновлено: 20:05 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/profilaktika-1885587296.html
В Тамбовской области запретили купание в реке Цна в целях профилактики
В Тамбовской области запретили купание в реке Цна в целях профилактики - РИА Новости, 21.07.2023
В Тамбовской области запретили купание в реке Цна в целях профилактики
Купание, ловля рыбы и использование воды в хозяйственных целях из реки Цна в Тамбовской области запрещено в целях профилактики, сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T19:08
2023-07-21T20:05
тамбовская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
индия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Купание, ловля рыбы и использование воды в хозяйственных целях из реки Цна в Тамбовской области запрещено в целях профилактики, сообщили журналистам в территориальном управлении Роспотребнадзора. "В целях профилактики установлен запрет на использование реки Цны в рекреационных целях: запрещено купание, ловля рыбы и использование воды из реки в хозяйственных целях", - говорится в сообщении.В ведомстве также сообщили об организации контроля за исполнением временных ограничительных мер, усилении дезинфекции сточных вод очистных сооружений, а также усилении контроля за безопасностью системы водоснабжения, всего отобрано 23 пробы воды, отклонений от гигиенических нормативов не выявлено.В управлении Роспотребнадзора для предупреждения распространения острых кишечных инфекций рекомендовали строго соблюдать правила личной гигиены - мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета, купаться только в разрешенных местах, а при купании в водоемах избегать попадания воды в полость рта, употреблять только гарантированно безопасную воду и напитки (кипяченую воду, напитки в промышленной упаковке).&quot;Не покупать продукты в местах несанкционированной торговли, соблюдать раздельную переработку сырых и вареных продуктов в домашних условиях, использовать отдельные разделочные доски и ножи... При первых признаках острых кишечных инфекций незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора&quot;, - заключили в управлении.Ранее в областном правительстве сообщали, что "холероподобный возбудитель" выявили у гражданина Индии в Тамбовской области, противоэпидемические мероприятия проходят в гостинице для трудовых мигрантов в Рассказово, где тот проживал. Гражданин госпитализирован.
https://ria.ru/20230721/kholera-1885584921.html
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тамбовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, индия
Тамбовская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Индия
В Тамбовской области запретили купание в реке Цна в целях профилактики

В Тамбовской области запретили купание и ловлю рыбы в реке Цна в целях профилактики

© РИА Новости / Александр Устинов | Перейти в медиабанкРека Цна в городе Тамбов
Река Цна в городе Тамбов - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Александр Устинов
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Река Цна в городе Тамбов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Купание, ловля рыбы и использование воды в хозяйственных целях из реки Цна в Тамбовской области запрещено в целях профилактики, сообщили журналистам в территориальном управлении Роспотребнадзора.
«
"В целях профилактики установлен запрет на использование реки Цны в рекреационных целях: запрещено купание, ловля рыбы и использование воды из реки в хозяйственных целях", - говорится в сообщении.
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В ведомстве также сообщили об организации контроля за исполнением временных ограничительных мер, усилении дезинфекции сточных вод очистных сооружений, а также усилении контроля за безопасностью системы водоснабжения, всего отобрано 23 пробы воды, отклонений от гигиенических нормативов не выявлено.
В управлении Роспотребнадзора для предупреждения распространения острых кишечных инфекций рекомендовали строго соблюдать правила личной гигиены - мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета, купаться только в разрешенных местах, а при купании в водоемах избегать попадания воды в полость рта, употреблять только гарантированно безопасную воду и напитки (кипяченую воду, напитки в промышленной упаковке).
«

"Не покупать продукты в местах несанкционированной торговли, соблюдать раздельную переработку сырых и вареных продуктов в домашних условиях, использовать отдельные разделочные доски и ножи... При первых признаках острых кишечных инфекций незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", - заключили в управлении.

Ранее в областном правительстве сообщали, что "холероподобный возбудитель" выявили у гражданина Индии в Тамбовской области, противоэпидемические мероприятия проходят в гостинице для трудовых мигрантов в Рассказово, где тот проживал. Гражданин госпитализирован.
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