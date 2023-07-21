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Проекты по благоустройству на конкурс представили 8 городов Оренбуржья - РИА Новости, 21.07.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
16:44 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/proekty-1885549540.html
Проекты по благоустройству на конкурс представили 8 городов Оренбуржья
Проекты по благоустройству на конкурс представили 8 городов Оренбуржья - РИА Новости, 21.07.2023
Проекты по благоустройству на конкурс представили 8 городов Оренбуржья
Восемь городов Оренбуржья подали заявки в этом году на получение федеральных грантов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды, сообщает РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T16:44
2023-07-21T16:44
оренбургская область
оренбургская область
орск
бузулук
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ОРЕНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Восемь городов Оренбуржья подали заявки в этом году на получение федеральных грантов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды, сообщает пресс-служба правительства региона. "Восемь городов Оренбургской области приняли участие в этом году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды. Одним из проектов стал исторический центр Орска - сквер имени А. С. Пушкина. Победители станут известны на следующей неделе", - говорится в сообщении пресс-службы. По итогам прошлого года в пяти городах Оренбургской области идет активная работа по реализации победивших проектов. Общая сумма привлеченных средств составила 400 миллионов рублей. В 2022 году федеральные гранты получили Бузулук, Бугуруслан, Новотроицк, Соль-Илецк и Орск. В Троицком парке Бузулука прошли демонтажные и земляные работы, укладывается плитка и монтируется мобильная библиотека, готовятся к обустройству фонтан, автополив и освещение. В Бугуруслане идут работы по обновлению главной городской площади, которая связана с ключевыми объектами города - драматическим театром и набережной реки Большой Кинель, благоустроенной на средства федерального гранта в 2021 году. С мая идет благоустройство сквера у бывшего кинотеатра "Экран" в Новотроицке. Завершается планировка территории, началось обустройство сухого фонтана, центральной клумбы и амфитеатра, монтируются системы водоснабжения и водоотведения. В Соль-Илецке работы идут на участке протяженностью 540 метров на набережной реки Песчанки. На территории завершено планирование, определены места под освещение и дорожки. В основе плана - идея создания прогулочного маршрута. Для этого региональное минприроды, экологии и имущественных отношений готовится выйти с инициативой о включении реки в объединенный федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов в границах городов. В историческом центре Орска - сквере имени Б. Хмельницкого уже проложены инженерные сети, определены места под скамейки и урны, подготовлено бетонное основание чаши фонтана. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится с 2018 года по поручению главы государства и включен в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".
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оренбургская область, орск, бузулук
Оренбургская область, Оренбургская область, Орск, Бузулук

Проекты по благоустройству на конкурс представили 8 городов Оренбуржья

© Фото : правительство Оренбургской областиПроекты по благоустройству на конкурс представили 8 городов Оренбуржья
Проекты по благоустройству на конкурс представили 8 городов Оренбуржья - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Фото : правительство Оренбургской области
Проекты по благоустройству на конкурс представили 8 городов Оренбуржья
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Восемь городов Оренбуржья подали заявки в этом году на получение федеральных грантов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Восемь городов Оренбургской области приняли участие в этом году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды. Одним из проектов стал исторический центр Орска - сквер имени А. С. Пушкина. Победители станут известны на следующей неделе", - говорится в сообщении пресс-службы.
По итогам прошлого года в пяти городах Оренбургской области идет активная работа по реализации победивших проектов. Общая сумма привлеченных средств составила 400 миллионов рублей.
В 2022 году федеральные гранты получили Бузулук, Бугуруслан, Новотроицк, Соль-Илецк и Орск.
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В Троицком парке Бузулука прошли демонтажные и земляные работы, укладывается плитка и монтируется мобильная библиотека, готовятся к обустройству фонтан, автополив и освещение.
В Бугуруслане идут работы по обновлению главной городской площади, которая связана с ключевыми объектами города - драматическим театром и набережной реки Большой Кинель, благоустроенной на средства федерального гранта в 2021 году.
С мая идет благоустройство сквера у бывшего кинотеатра "Экран" в Новотроицке. Завершается планировка территории, началось обустройство сухого фонтана, центральной клумбы и амфитеатра, монтируются системы водоснабжения и водоотведения.
В Соль-Илецке работы идут на участке протяженностью 540 метров на набережной реки Песчанки. На территории завершено планирование, определены места под освещение и дорожки. В основе плана - идея создания прогулочного маршрута. Для этого региональное минприроды, экологии и имущественных отношений готовится выйти с инициативой о включении реки в объединенный федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов в границах городов.
В историческом центре Орска - сквере имени Б. Хмельницкого уже проложены инженерные сети, определены места под скамейки и урны, подготовлено бетонное основание чаши фонтана.
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится с 2018 года по поручению главы государства и включен в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".
 
Оренбургская областьОренбургская областьОрскБузулук
 
 
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