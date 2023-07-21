Полянский показал на цифрах, что Россия важнее Украины для продбезопасности
Полянский показал на цифрах, что Россия в четыре раза важнее Украины для продбезопасности
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 21 июл – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский показал на заседании СБ ООН на цифрах, что вклад России в обеспечение глобальной продовольственной безопасности более чем в четыре раза превосходит вклад Украины.
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"Давайте сравним показатели производства зерновых в России и на Украине за прошлый год. На Украине оно составило порядка 55 миллионов тонн зерновых, из которых на экспорт пошло 47 миллионов тонн. При этом доля пшеницы составляет только 17 миллионов тонн. В России же было собрано 156 миллионов тонн зерна, из которых мы экспортировали 60 миллионов тонн, включая 48 миллионов тонн пшеницы", - сказал Полянский.
При этом он подчеркнул, что Россия экспортировала "не благодаря "зерновой сделке", а вопреки тем препонам", которые Москве создавали.
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"Таким образом, простая арифметика наглядно демонстрирует, что Россия занимает 20% мирового рынка пшеницы, доля Украины – менее 5%. Так кто играет большую роль в глобальной продбезопасности", - спросил Полянский у членов СБ ООН.
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"Добавьте к пшенице производимые Россией удобрения, и картина станет еще яснее. Специалисты все прекрасно понимают", - добавил он.
По словам дипломата, никто из тех, кто сегодня кричит о том, что "Россия якобы "морит весь мир голодом", палец о палец не ударил даже для обеспечения безвозмездных поставок российских минеральных удобрений под эгидой ООН.
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"С момента объявления данной сугубо гуманитарной инициативы в сентябре 2022 года из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландах, были с огромным трудом отправлены всего две партии – 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи в Кению", - подчеркнул Полянский.