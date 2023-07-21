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Полянский показал на цифрах, что Россия важнее Украины для продбезопасности - РИА Новости, 21.07.2023
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23:52 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/prodbezopasnost-1885624232.html
Полянский показал на цифрах, что Россия важнее Украины для продбезопасности
Полянский показал на цифрах, что Россия важнее Украины для продбезопасности - РИА Новости, 21.07.2023
Полянский показал на цифрах, что Россия важнее Украины для продбезопасности
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский показал на заседании СБ ООН на цифрах, что вклад России в обеспечение глобальной продовольственной безопасности РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T23:52
2023-07-21T23:52
экономика
россия
дмитрий полянский
оон
украина
москва
цены на нефть
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ООН, 21 июл – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский показал на заседании СБ ООН на цифрах, что вклад России в обеспечение глобальной продовольственной безопасности более чем в четыре раза превосходит вклад Украины. "Давайте сравним показатели производства зерновых в России и на Украине за прошлый год. На Украине оно составило порядка 55 миллионов тонн зерновых, из которых на экспорт пошло 47 миллионов тонн. При этом доля пшеницы составляет только 17 миллионов тонн. В России же было собрано 156 миллионов тонн зерна, из которых мы экспортировали 60 миллионов тонн, включая 48 миллионов тонн пшеницы", - сказал Полянский. При этом он подчеркнул, что Россия экспортировала "не благодаря "зерновой сделке", а вопреки тем препонам", которые Москве создавали. "Таким образом, простая арифметика наглядно демонстрирует, что Россия занимает 20% мирового рынка пшеницы, доля Украины – менее 5%. Так кто играет большую роль в глобальной продбезопасности", - спросил Полянский у членов СБ ООН. "Добавьте к пшенице производимые Россией удобрения, и картина станет еще яснее. Специалисты все прекрасно понимают", - добавил он. По словам дипломата, никто из тех, кто сегодня кричит о том, что "Россия якобы "морит весь мир голодом", палец о палец не ударил даже для обеспечения безвозмездных поставок российских минеральных удобрений под эгидой ООН. "С момента объявления данной сугубо гуманитарной инициативы в сентябре 2022 года из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландах, были с огромным трудом отправлены всего две партии – 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи в Кению", - подчеркнул Полянский.
https://ria.ru/20230721/zerno-1885554783.html
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экономика, россия, дмитрий полянский, оон, украина, москва, цены на нефть
Экономика, Россия, Дмитрий Полянский, ООН, Украина, Москва, Цены на нефть
Полянский показал на цифрах, что Россия важнее Украины для продбезопасности

Полянский показал на цифрах, что Россия в четыре раза важнее Украины для продбезопасности

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 июл – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский показал на заседании СБ ООН на цифрах, что вклад России в обеспечение глобальной продовольственной безопасности более чем в четыре раза превосходит вклад Украины.
«
"Давайте сравним показатели производства зерновых в России и на Украине за прошлый год. На Украине оно составило порядка 55 миллионов тонн зерновых, из которых на экспорт пошло 47 миллионов тонн. При этом доля пшеницы составляет только 17 миллионов тонн. В России же было собрано 156 миллионов тонн зерна, из которых мы экспортировали 60 миллионов тонн, включая 48 миллионов тонн пшеницы", - сказал Полянский.
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При этом он подчеркнул, что Россия экспортировала "не благодаря "зерновой сделке", а вопреки тем препонам", которые Москве создавали.
«
"Таким образом, простая арифметика наглядно демонстрирует, что Россия занимает 20% мирового рынка пшеницы, доля Украины – менее 5%. Так кто играет большую роль в глобальной продбезопасности", - спросил Полянский у членов СБ ООН.
«
"Добавьте к пшенице производимые Россией удобрения, и картина станет еще яснее. Специалисты все прекрасно понимают", - добавил он.
По словам дипломата, никто из тех, кто сегодня кричит о том, что "Россия якобы "морит весь мир голодом", палец о палец не ударил даже для обеспечения безвозмездных поставок российских минеральных удобрений под эгидой ООН.
«
"С момента объявления данной сугубо гуманитарной инициативы в сентябре 2022 года из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландах, были с огромным трудом отправлены всего две партии – 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи в Кению", - подчеркнул Полянский.
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ЭкономикаРоссияДмитрий ПолянскийООНУкраинаМоскваЦены на нефть
 
 
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