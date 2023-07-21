https://ria.ru/20230721/prizyv-1885468100.html

В Кремле прокомментировали инициативу об изменении призывного возраста

В Кремле прокомментировали инициативу об изменении призывного возраста - РИА Новости, 21.07.2023

В Кремле прокомментировали инициативу об изменении призывного возраста

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу об изменении призывного возраста, отметил, что главное - это экспертная точка зрения... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T12:37

2023-07-21T12:37

2023-07-21T12:44

россия

дмитрий песков

госдума рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

общество

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу об изменении призывного возраста, отметил, что главное - это экспертная точка зрения Минобороны, на данный момент ведется дискуссия в Госдуме."Здесь давайте на этой стадии все-таки обращать вопросы в Государственную Думу и Минобороны, здесь самое главное, основополагающее - это экспертная точка зрения министерства обороны", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что пока не может ничего сказать по этой теме, дискуссия ведется в Государственной Думе.Законопроект о повышении призывного возраста теперь предусматривает границы с 18 до 30 лет, соответствующая поправка одобрена ко второму чтению, сообщил ранее в пятницу глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста.В первом чтении законопроект предполагал повышение нижней границы призывного возраста с действующих сегодня 18 лет до 21 года.

https://ria.ru/20230715/prizyv-1884347879.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

россия, дмитрий песков, госдума рф, министерство обороны рф (минобороны рф), общество