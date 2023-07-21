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В Кремле прокомментировали инициативу об изменении призывного возраста - РИА Новости, 21.07.2023
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12:37 21.07.2023 (обновлено: 12:44 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/prizyv-1885468100.html
В Кремле прокомментировали инициативу об изменении призывного возраста
В Кремле прокомментировали инициативу об изменении призывного возраста - РИА Новости, 21.07.2023
В Кремле прокомментировали инициативу об изменении призывного возраста
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу об изменении призывного возраста, отметил, что главное - это экспертная точка зрения... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T12:37
2023-07-21T12:44
россия
дмитрий песков
госдума рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу об изменении призывного возраста, отметил, что главное - это экспертная точка зрения Минобороны, на данный момент ведется дискуссия в Госдуме."Здесь давайте на этой стадии все-таки обращать вопросы в Государственную Думу и Минобороны, здесь самое главное, основополагающее - это экспертная точка зрения министерства обороны", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что пока не может ничего сказать по этой теме, дискуссия ведется в Государственной Думе.Законопроект о повышении призывного возраста теперь предусматривает границы с 18 до 30 лет, соответствующая поправка одобрена ко второму чтению, сообщил ранее в пятницу глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста.В первом чтении законопроект предполагал повышение нижней границы призывного возраста с действующих сегодня 18 лет до 21 года.
https://ria.ru/20230715/prizyv-1884347879.html
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россия, дмитрий песков, госдума рф, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
Россия, Дмитрий Песков, Госдума РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Общество
В Кремле прокомментировали инициативу об изменении призывного возраста

Песков призвал прислушаться к мнению Минобороны, говоря об идее изменить призывной возраст

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте перед отправкой к местам несения службы в ВС РФ
Призывники в сборном пункте перед отправкой к местам несения службы в ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Призывники в сборном пункте перед отправкой к местам несения службы в ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу об изменении призывного возраста, отметил, что главное - это экспертная точка зрения Минобороны, на данный момент ведется дискуссия в Госдуме.
"Здесь давайте на этой стадии все-таки обращать вопросы в Государственную Думу и Минобороны, здесь самое главное, основополагающее - это экспертная точка зрения министерства обороны", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что пока не может ничего сказать по этой теме, дискуссия ведется в Государственной Думе.
Законопроект о повышении призывного возраста теперь предусматривает границы с 18 до 30 лет, соответствующая поправка одобрена ко второму чтению, сообщил ранее в пятницу глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста.
В первом чтении законопроект предполагал повышение нижней границы призывного возраста с действующих сегодня 18 лет до 21 года.
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РоссияДмитрий ПесковГосдума РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
 
 
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