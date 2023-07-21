https://ria.ru/20230721/prizyv-1885417239.html

ГД рассмотрит проект о границах призывного возраста с 18 до 30 лет

ГД рассмотрит проект о границах призывного возраста с 18 до 30 лет - РИА Новости, 21.07.2023

ГД рассмотрит проект о границах призывного возраста с 18 до 30 лет

Законопроект о повышении призывного возраста теперь предусматривает границы с 18 до 30 лет, соответствующая поправка одобрена ко второму чтению, сообщил... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T09:49

2023-07-21T09:49

2023-07-21T14:18

общество

андрей картаполов

госдума рф

вооруженные силы рф

военный призыв и студенческие отсрочки

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Законопроект о повышении призывного возраста теперь предусматривает границы с 18 до 30 лет, соответствующая поправка одобрена ко второму чтению, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов."Главное то, что верхний предел — это 30 лет, нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет", — сказал он.В первом чтении документ был принят с нижней границей 21 год.По словам депутата, новые нормы не будут распространяться на осенний призыв этого года. Авторы законопроекта предложили срок его вступления в силу с 1 января 2024 года.Последнее пленарное заседание Госдумы в рамках весенней сессии запланировано на 26 июля.

https://ria.ru/20230718/zapas-1884862010.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, андрей картаполов, госдума рф, вооруженные силы рф, военный призыв и студенческие отсрочки