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ГД рассмотрит проект о границах призывного возраста с 18 до 30 лет
ГД рассмотрит проект о границах призывного возраста с 18 до 30 лет - РИА Новости, 21.07.2023
ГД рассмотрит проект о границах призывного возраста с 18 до 30 лет
Законопроект о повышении призывного возраста теперь предусматривает границы с 18 до 30 лет, соответствующая поправка одобрена ко второму чтению, сообщил... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T09:49
2023-07-21T09:49
2023-07-21T14:18
общество
андрей картаполов
госдума рф
вооруженные силы рф
военный призыв и студенческие отсрочки
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Законопроект о повышении призывного возраста теперь предусматривает границы с 18 до 30 лет, соответствующая поправка одобрена ко второму чтению, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов."Главное то, что верхний предел — это 30 лет, нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет", — сказал он.В первом чтении документ был принят с нижней границей 21 год.По словам депутата, новые нормы не будут распространяться на осенний призыв этого года. Авторы законопроекта предложили срок его вступления в силу с 1 января 2024 года.Последнее пленарное заседание Госдумы в рамках весенней сессии запланировано на 26 июля.
https://ria.ru/20230718/zapas-1884862010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, андрей картаполов, госдума рф, вооруженные силы рф, военный призыв и студенческие отсрочки
Общество, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Военный призыв и студенческие отсрочки
ГД рассмотрит проект о границах призывного возраста с 18 до 30 лет
Депутат Госдумы Картаполов: призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Законопроект о повышении призывного возраста теперь предусматривает границы с 18 до 30 лет, соответствующая поправка одобрена ко второму чтению, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Главное то, что верхний предел — это 30 лет, нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет", — сказал он.
В первом чтении документ был принят с нижней границей 21 год.
По словам депутата, новые нормы не будут распространяться на осенний призыв этого года. Авторы законопроекта предложили срок его вступления в силу с 1 января 2024 года.
Последнее пленарное заседание Госдумы в рамках весенней сессии запланировано на 26 июля.
ГД приняла закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе