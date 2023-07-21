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"Одно из лучших". ВСУ назвали самое опасное для них российское оружие - РИА Новости, 21.07.2023
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10:13 21.07.2023 (обновлено: 12:12 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/priznanie-1885421177.html
"Одно из лучших". ВСУ назвали самое опасное для них российское оружие
"Одно из лучших". ВСУ назвали самое опасное для них российское оружие - РИА Новости, 21.07.2023
"Одно из лучших". ВСУ назвали самое опасное для них российское оружие
Российский истребитель Су-35 с ракетами Р-37 представляет серьезную угрозу для украинских военных, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью изданию РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T10:13
2023-07-21T12:12
украина
вооруженные силы украины
су-35
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российский истребитель Су-35 с ракетами Р-37 представляет серьезную угрозу для украинских военных, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью изданию "РБК-Украина".&quot;У них есть Су-35. Это один из самых лучших самолетов. &lt;…&gt; Основной самолет, который представляет для нас угрозу — это Су-35. Это нужно признать&quot;, — заявил он.Игнат также назвал ракеты Р-37, используемые истребителем Су-35, одними из самых опасных ракет, которые угрожают ВСУ.Ранее спикер Воздушных сил Украины заявлял, что украинские средства противовоздушной обороны не могут сбить российские ракеты "Оникс" из-за их большой скорости и полета на малой высоте.
https://ria.ru/20230721/nedovolstvo-1885412082.html
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украина, вооруженные силы украины, су-35, в мире, вооруженные силы рф
Украина, Вооруженные силы Украины, Су-35, В мире, Вооруженные силы РФ
"Одно из лучших". ВСУ назвали самое опасное для них российское оружие

Спикер ВС ВСУ Игнат назвал российский Су-35 одним из самых лучших самолетов и угрозой ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российский истребитель Су-35 с ракетами Р-37 представляет серьезную угрозу для украинских военных, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью изданию "РБК-Украина".
«

"У них есть Су-35. Это один из самых лучших самолетов. <…> Основной самолет, который представляет для нас угрозу — это Су-35. Это нужно признать", — заявил он.

Игнат также назвал ракеты Р-37, используемые истребителем Су-35, одними из самых опасных ракет, которые угрожают ВСУ.
Ранее спикер Воздушных сил Украины заявлял, что украинские средства противовоздушной обороны не могут сбить российские ракеты "Оникс" из-за их большой скорости и полета на малой высоте.
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