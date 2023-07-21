https://ria.ru/20230721/priznanie-1885421177.html

"Одно из лучших". ВСУ назвали самое опасное для них российское оружие

"Одно из лучших". ВСУ назвали самое опасное для них российское оружие - РИА Новости, 21.07.2023

"Одно из лучших". ВСУ назвали самое опасное для них российское оружие

Российский истребитель Су-35 с ракетами Р-37 представляет серьезную угрозу для украинских военных, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью изданию РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T10:13

2023-07-21T10:13

2023-07-21T12:12

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вооруженные силы украины

су-35

в мире

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российский истребитель Су-35 с ракетами Р-37 представляет серьезную угрозу для украинских военных, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью изданию "РБК-Украина"."У них есть Су-35. Это один из самых лучших самолетов. <…> Основной самолет, который представляет для нас угрозу — это Су-35. Это нужно признать", — заявил он.Игнат также назвал ракеты Р-37, используемые истребителем Су-35, одними из самых опасных ракет, которые угрожают ВСУ.Ранее спикер Воздушных сил Украины заявлял, что украинские средства противовоздушной обороны не могут сбить российские ракеты "Оникс" из-за их большой скорости и полета на малой высоте.

https://ria.ru/20230721/nedovolstvo-1885412082.html

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