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"Одно из лучших". ВСУ назвали самое опасное для них российское оружие
"Одно из лучших". ВСУ назвали самое опасное для них российское оружие - РИА Новости, 21.07.2023
"Одно из лучших". ВСУ назвали самое опасное для них российское оружие
Российский истребитель Су-35 с ракетами Р-37 представляет серьезную угрозу для украинских военных, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью изданию РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T10:13
2023-07-21T10:13
2023-07-21T12:12
украина
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российский истребитель Су-35 с ракетами Р-37 представляет серьезную угрозу для украинских военных, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью изданию "РБК-Украина"."У них есть Су-35. Это один из самых лучших самолетов. <…> Основной самолет, который представляет для нас угрозу — это Су-35. Это нужно признать", — заявил он.Игнат также назвал ракеты Р-37, используемые истребителем Су-35, одними из самых опасных ракет, которые угрожают ВСУ.Ранее спикер Воздушных сил Украины заявлял, что украинские средства противовоздушной обороны не могут сбить российские ракеты "Оникс" из-за их большой скорости и полета на малой высоте.
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украина, вооруженные силы украины, су-35, в мире, вооруженные силы рф
Украина, Вооруженные силы Украины, Су-35, В мире, Вооруженные силы РФ
"Одно из лучших". ВСУ назвали самое опасное для них российское оружие
Спикер ВС ВСУ Игнат назвал российский Су-35 одним из самых лучших самолетов и угрозой ВСУ