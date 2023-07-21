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Зеленский уволил посла в Британии, который ранее его раскритиковал - РИА Новости, 21.07.2023
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11:19 21.07.2023 (обновлено: 14:43 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/pristayko-1885446503.html
Зеленский уволил посла в Британии, который ранее его раскритиковал
Зеленский уволил посла в Британии, который ранее его раскритиковал - РИА Новости, 21.07.2023
Зеленский уволил посла в Британии, который ранее его раскритиковал
Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко, который ранее раскритиковал главу государства за его слова о готовности "каждое утро... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T11:19
2023-07-21T14:43
в мире
украина
великобритания
владимир зеленский
бен уоллес
вадим пристайко
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко, который ранее раскритиковал главу государства за его слова о готовности "каждое утро благодарить" британского министра Бена Уоллеса за военную помощь, указ опубликован на сайте офиса президента."Указ президента Украины &lt;..&gt; об освобождении В. Пристайко от должностей", — говорится в тексте документа.Дипломата также лишили поста постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO).По данным из открытых источников, с марта 2020 года Пристайко был вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.В июле Бен Уоллес заявил, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. В ответ Владимир Зеленский записал восьмиминутное видео, во время которого 47 раз сказал "спасибо" и заявил, что может благодарить британского министра каждое утро.Пристайко раскритиковал публикацию, указав на "нездоровый сарказм" украинского президента.
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в мире, украина, великобритания, владимир зеленский, бен уоллес, вадим пристайко
В мире, Украина, Великобритания, Владимир Зеленский, Бен Уоллес, Вадим Пристайко
Зеленский уволил посла в Британии, который ранее его раскритиковал

Зеленский уволил посла в Великобритании Пристайко, критиковавшего его слова об Уоллесе

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский дипломат Вадим Пристайко
Украинский дипломат Вадим Пристайко - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский дипломат Вадим Пристайко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко, который ранее раскритиковал главу государства за его слова о готовности "каждое утро благодарить" британского министра Бена Уоллеса за военную помощь, указ опубликован на сайте офиса президента.
"Указ президента Украины <..> об освобождении В. Пристайко от должностей", — говорится в тексте документа.
Дипломата также лишили поста постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO).
По данным из открытых источников, с марта 2020 года Пристайко был вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
В июле Бен Уоллес заявил, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. В ответ Владимир Зеленский записал восьмиминутное видео, во время которого 47 раз сказал "спасибо" и заявил, что может благодарить британского министра каждое утро.
Пристайко раскритиковал публикацию, указав на "нездоровый сарказм" украинского президента.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
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В миреУкраинаВеликобританияВладимир ЗеленскийБен УоллесВадим Пристайко
 
 
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