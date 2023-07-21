https://ria.ru/20230721/pristayko-1885446503.html
Зеленский уволил посла в Британии, который ранее его раскритиковал
Зеленский уволил посла в Британии, который ранее его раскритиковал - РИА Новости, 21.07.2023
Зеленский уволил посла в Британии, который ранее его раскритиковал
Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко, который ранее раскритиковал главу государства за его слова о готовности "каждое утро... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T11:19
2023-07-21T11:19
2023-07-21T14:43
в мире
украина
великобритания
владимир зеленский
бен уоллес
вадим пристайко
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко, который ранее раскритиковал главу государства за его слова о готовности "каждое утро благодарить" британского министра Бена Уоллеса за военную помощь, указ опубликован на сайте офиса президента."Указ президента Украины <..> об освобождении В. Пристайко от должностей", — говорится в тексте документа.Дипломата также лишили поста постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO).По данным из открытых источников, с марта 2020 года Пристайко был вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.В июле Бен Уоллес заявил, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. В ответ Владимир Зеленский записал восьмиминутное видео, во время которого 47 раз сказал "спасибо" и заявил, что может благодарить британского министра каждое утро.Пристайко раскритиковал публикацию, указав на "нездоровый сарказм" украинского президента.
https://ria.ru/20230721/ukraina-1885338807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, владимир зеленский, бен уоллес, вадим пристайко
В мире, Украина, Великобритания, Владимир Зеленский, Бен Уоллес, Вадим Пристайко
Зеленский уволил посла в Британии, который ранее его раскритиковал
Зеленский уволил посла в Великобритании Пристайко, критиковавшего его слова об Уоллесе