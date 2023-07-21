https://ria.ru/20230721/primore-1885429624.html

Иностранные туристы стали чаще посещать Приморье

Иностранные туристы стали чаще посещать Приморье - РИА Новости, 21.07.2023

Иностранные туристы стали чаще посещать Приморье

Число иностранцев, посетивших Приморский край в январе-мае 2023 года, составило 11,8 тысячи человек, что примерно в семь раз превысило результат всего первого... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T11:13

2023-07-21T11:13

2023-07-21T11:14

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Число иностранцев, посетивших Приморский край в январе-мае 2023 года, составило 11,8 тысячи человек, что примерно в семь раз превысило результат всего первого полугодия предыдущего года. "За первое полугодие Приморье посетили почти 12 тысяч иностранцев, что в семь раз больше, чем в первые месяцы прошлого года", – говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. В пресс-службе краевого агентства по туризму уточнили РИА Новости, что 11,8 тысячи иностранцев побывали в регионе за январь-май 2023 года. В первом полугодии 2022 года край посетили 1,6 тысячи гостей из-за границы. Всего за январь-июнь 2023 года в регионе побывали примерно 1,16 миллиона человек. Это на 13 процентов больше, чем за первое полугодие 2022 года, сказал глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский, чье заявление приводит пресс-служба. Пик количества туристов еще не достигнут – по словам Крепского, он в Приморье ожидается во второй половине августа.

https://ria.ru/20230720/inturisty-1885353168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, приморский край