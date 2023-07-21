https://ria.ru/20230721/primore-1885429624.html
Иностранные туристы стали чаще посещать Приморье
Иностранные туристы стали чаще посещать Приморье - РИА Новости, 21.07.2023
Иностранные туристы стали чаще посещать Приморье
Число иностранцев, посетивших Приморский край в январе-мае 2023 года, составило 11,8 тысячи человек, что примерно в семь раз превысило результат всего первого... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T11:13
2023-07-21T11:13
2023-07-21T11:14
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789016856_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a647154971572e2a49fed8fabae3b6ff.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Число иностранцев, посетивших Приморский край в январе-мае 2023 года, составило 11,8 тысячи человек, что примерно в семь раз превысило результат всего первого полугодия предыдущего года. "За первое полугодие Приморье посетили почти 12 тысяч иностранцев, что в семь раз больше, чем в первые месяцы прошлого года", – говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. В пресс-службе краевого агентства по туризму уточнили РИА Новости, что 11,8 тысячи иностранцев побывали в регионе за январь-май 2023 года. В первом полугодии 2022 года край посетили 1,6 тысячи гостей из-за границы. Всего за январь-июнь 2023 года в регионе побывали примерно 1,16 миллиона человек. Это на 13 процентов больше, чем за первое полугодие 2022 года, сказал глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский, чье заявление приводит пресс-служба. Пик количества туристов еще не достигнут – по словам Крепского, он в Приморье ожидается во второй половине августа.
https://ria.ru/20230720/inturisty-1885353168.html
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789016856_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5700bb2434d8d57aacfa8a0aed85fb16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, приморский край
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Приморский край
Иностранные туристы стали чаще посещать Приморье
Власти: в Приморье стало в семь раз больше иностранных туристов
ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Число иностранцев, посетивших Приморский край в январе-мае 2023 года, составило 11,8 тысячи человек, что примерно в семь раз превысило результат всего первого полугодия предыдущего года.
"За первое полугодие Приморье посетили почти 12 тысяч иностранцев, что в семь раз больше, чем в первые месяцы прошлого года", – говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
В пресс-службе краевого агентства по туризму уточнили РИА Новости, что 11,8 тысячи иностранцев побывали в регионе за январь-май 2023 года. В первом полугодии 2022 года край посетили 1,6 тысячи гостей из-за границы.
Всего за январь-июнь 2023 года в регионе побывали примерно 1,16 миллиона человек. Это на 13 процентов больше, чем за первое полугодие 2022 года, сказал глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский, чье заявление приводит пресс-служба. Пик количества туристов еще не достигнут – по словам Крепского, он в Приморье ожидается во второй половине августа.
Эксперт рассказал, что мешает восстановлению въездного туризма в России