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Иностранные туристы стали чаще посещать Приморье - РИА Новости, 21.07.2023
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Туризм
 
11:13 21.07.2023 (обновлено: 11:14 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/primore-1885429624.html
Иностранные туристы стали чаще посещать Приморье
Иностранные туристы стали чаще посещать Приморье - РИА Новости, 21.07.2023
Иностранные туристы стали чаще посещать Приморье
Число иностранцев, посетивших Приморский край в январе-мае 2023 года, составило 11,8 тысячи человек, что примерно в семь раз превысило результат всего первого... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T11:13
2023-07-21T11:14
туризм
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туризм
туристы
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Число иностранцев, посетивших Приморский край в январе-мае 2023 года, составило 11,8 тысячи человек, что примерно в семь раз превысило результат всего первого полугодия предыдущего года. "За первое полугодие Приморье посетили почти 12 тысяч иностранцев, что в семь раз больше, чем в первые месяцы прошлого года", – говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. В пресс-службе краевого агентства по туризму уточнили РИА Новости, что 11,8 тысячи иностранцев побывали в регионе за январь-май 2023 года. В первом полугодии 2022 года край посетили 1,6 тысячи гостей из-за границы. Всего за январь-июнь 2023 года в регионе побывали примерно 1,16 миллиона человек. Это на 13 процентов больше, чем за первое полугодие 2022 года, сказал глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский, чье заявление приводит пресс-служба. Пик количества туристов еще не достигнут – по словам Крепского, он в Приморье ожидается во второй половине августа.
https://ria.ru/20230720/inturisty-1885353168.html
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Приморский край
Иностранные туристы стали чаще посещать Приморье

Власти: в Приморье стало в семь раз больше иностранных туристов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМаяк Токаревского во Владивостоке
Маяк Токаревского во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Число иностранцев, посетивших Приморский край в январе-мае 2023 года, составило 11,8 тысячи человек, что примерно в семь раз превысило результат всего первого полугодия предыдущего года.
"За первое полугодие Приморье посетили почти 12 тысяч иностранцев, что в семь раз больше, чем в первые месяцы прошлого года", – говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
В пресс-службе краевого агентства по туризму уточнили РИА Новости, что 11,8 тысячи иностранцев побывали в регионе за январь-май 2023 года. В первом полугодии 2022 года край посетили 1,6 тысячи гостей из-за границы.
Всего за январь-июнь 2023 года в регионе побывали примерно 1,16 миллиона человек. Это на 13 процентов больше, чем за первое полугодие 2022 года, сказал глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский, чье заявление приводит пресс-служба. Пик количества туристов еще не достигнут – по словам Крепского, он в Приморье ожидается во второй половине августа.
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