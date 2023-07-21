https://ria.ru/20230721/primore-1885395602.html

В Приморье создают корпорацию по приграничному сотрудничеству с Китаем

В Приморье создают корпорацию по приграничному сотрудничеству с Китаем - РИА Новости, 21.07.2023

В Приморье создают корпорацию по приграничному сотрудничеству с Китаем

Корпорацию по логистике и приграничному сотрудничеству с Китайской Народной Республикой создают в Приморском крае, в рамках ее работы вероятно появление... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T04:38

2023-07-21T04:38

2023-07-21T04:38

китай

приморский край

россия

владимир путин

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Корпорацию по логистике и приграничному сотрудничеству с Китайской Народной Республикой создают в Приморском крае, в рамках ее работы вероятно появление совместных производств и инфраструктуры для транспортных услуг, заявила председатель правительства региона Вера Щербина. В марте в интервью ГТРК "Владивосток" Щербина сказала, что власти Приморья работают над программой приграничного сотрудничества с КНР. По ее словам, программа включает вопросы пограничной инфраструктуры. На Восточном экономическом форуме планируется представить наработки президенту России Владимиру Путину, добавила тогда Щербина. "Мы создаем новую корпорацию развития. Это корпорация именно по приграничному сотрудничеству и по логистике. Будет такая корпорация. Но ее особенность в том, что она создается на паритетных условиях "государство и частный бизнес", - рассказала Щербина в эфире радио "Владивосток FM". По словам председателя краевого правительства, в рамках работы корпорации с инвесторами вероятно создание совместных производств с китайской стороной. "И будут уже и создавать приграничную инфраструктуру, и инфраструктуру, которая создает уют, комфорт тем, кто оказывает услуги транспортные и всякие разные. Ну естественно, логистика... логистика — это наше все, и нужно, конечно, протягивать руку и создавать все условия для этой логистики", - добавила Щербина.

https://ria.ru/20230710/china-1883266368.html

https://ria.ru/20230721/sotrudnichestvo-1885392615.html

китай

приморский край

россия

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китай, приморский край, россия, владимир путин, экономика