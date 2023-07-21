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В Приморье создают корпорацию по приграничному сотрудничеству с Китаем
В Приморье создают корпорацию по приграничному сотрудничеству с Китаем - РИА Новости, 21.07.2023
В Приморье создают корпорацию по приграничному сотрудничеству с Китаем
Корпорацию по логистике и приграничному сотрудничеству с Китайской Народной Республикой создают в Приморском крае, в рамках ее работы вероятно появление... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T04:38
2023-07-21T04:38
2023-07-21T04:38
китай
приморский край
россия
владимир путин
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Корпорацию по логистике и приграничному сотрудничеству с Китайской Народной Республикой создают в Приморском крае, в рамках ее работы вероятно появление совместных производств и инфраструктуры для транспортных услуг, заявила председатель правительства региона Вера Щербина. В марте в интервью ГТРК "Владивосток" Щербина сказала, что власти Приморья работают над программой приграничного сотрудничества с КНР. По ее словам, программа включает вопросы пограничной инфраструктуры. На Восточном экономическом форуме планируется представить наработки президенту России Владимиру Путину, добавила тогда Щербина. "Мы создаем новую корпорацию развития. Это корпорация именно по приграничному сотрудничеству и по логистике. Будет такая корпорация. Но ее особенность в том, что она создается на паритетных условиях "государство и частный бизнес", - рассказала Щербина в эфире радио "Владивосток FM". По словам председателя краевого правительства, в рамках работы корпорации с инвесторами вероятно создание совместных производств с китайской стороной. "И будут уже и создавать приграничную инфраструктуру, и инфраструктуру, которая создает уют, комфорт тем, кто оказывает услуги транспортные и всякие разные. Ну естественно, логистика... логистика — это наше все, и нужно, конечно, протягивать руку и создавать все условия для этой логистики", - добавила Щербина.
https://ria.ru/20230710/china-1883266368.html
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китай, приморский край, россия, владимир путин, экономика
Китай, Приморский край, Россия, Владимир Путин, Экономика
В Приморье создают корпорацию по приграничному сотрудничеству с Китаем
В Приморском крае создают корпорацию по логистике и приграничному сотрудничеству с КНР
ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Корпорацию по логистике и приграничному сотрудничеству с Китайской Народной Республикой создают в Приморском крае, в рамках ее работы вероятно появление совместных производств и инфраструктуры для транспортных услуг, заявила председатель правительства региона Вера Щербина.
В марте в интервью ГТРК "Владивосток" Щербина сказала, что власти Приморья работают над программой приграничного сотрудничества с КНР. По ее словам, программа включает вопросы пограничной инфраструктуры. На Восточном экономическом форуме планируется представить наработки президенту России Владимиру Путину
, добавила тогда Щербина.
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"Мы создаем новую корпорацию развития. Это корпорация именно по приграничному сотрудничеству и по логистике. Будет такая корпорация. Но ее особенность в том, что она создается на паритетных условиях "государство и частный бизнес", - рассказала Щербина в эфире радио "Владивосток FM".
По словам председателя краевого правительства, в рамках работы корпорации с инвесторами вероятно создание совместных производств с китайской стороной.
"И будут уже и создавать приграничную инфраструктуру, и инфраструктуру, которая создает уют, комфорт тем, кто оказывает услуги транспортные и всякие разные. Ну естественно, логистика... логистика — это наше все, и нужно, конечно, протягивать руку и создавать все условия для этой логистики", - добавила Щербина.
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