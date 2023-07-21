https://ria.ru/20230721/pozhar-1885578171.html

В Ростовской области увеличилась площадь пожара на складе с макулатурой

В Ростовской области увеличилась площадь пожара на складе с макулатурой - РИА Новости, 21.07.2023

В Ростовской области увеличилась площадь пожара на складе с макулатурой

Площадь пожара, который возник в складском помещении с макулатурой в городе Аксай под Ростовом-на-Дону, увеличилась до 2,5 тысяч квадратных метров, уточнили в... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T18:18

2023-07-21T18:18

2023-07-21T19:52

ростов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ростовская область

аксай

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости. Площадь пожара, который возник в складском помещении с макулатурой в городе Аксай под Ростовом-на-Дону, увеличилась до 2,5 тысяч квадратных метров, уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области."Площадь увеличилась до 2,5 тысяч квадратных метров", - сообщили в пресс-службе ведомства.Ранее сообщалось, что в 17:15 поступила информация о пожаре в складском помещении. Происходило горение макулатуры на площади 2 тысячи квадратных метров. В 17:00 был объявлен ранг пожара 2.В 17:31 пожару был присвоен третий ранг. В тушении огня участвуют 22 единицы техники и 65 человек от РСЧС, и 14 единиц техники и 51 человек от МЧС.Уточнялось, что размер горящего здания 8x50 метров. Как пояснили в ГУ МЧС по Ростовской области, пожар возник в городе Аксай, что под Ростовом-на-Дону, на улице Пороховая Балка, 2А.

https://ria.ru/20230716/pozhar-1884465946.html

ростов

ростовская область

аксай

ростов-на-дону

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Пожар на складе макулатуры в Аксае Пожар на складе макулатуры в Аксае тушат более 50 пожарных и 15 машин. 2023-07-21T18:18 true PT0M07S

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ростов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, аксай, ростов-на-дону