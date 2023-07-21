Рейтинг@Mail.ru
При тушении крупного пожара на севере Москвы спасли десять человек - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 21.07.2023 (обновлено: 11:42 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/pozhar-1885444694.html
При тушении крупного пожара на севере Москвы спасли десять человек
При тушении крупного пожара на севере Москвы спасли десять человек - РИА Новости, 21.07.2023
При тушении крупного пожара на севере Москвы спасли десять человек
Пожарные спасли десять человек из многоэтажного дома на Дмитровском шоссе в Москве, где загорелась одна из квартир, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T11:10
2023-07-21T11:42
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885448901_0:19:960:559_1920x0_80_0_0_f3a870ed59ef881a6dff91016593fbc8.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пожарные спасли десять человек из многоэтажного дома на Дмитровском шоссе в Москве, где загорелась одна из квартир, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. По информации ведомства, сообщение о пожаре в жилом доме на Дмитровском шоссе поступило в 09.17. Выяснилось, что горит одна из квартир на восьмом этаже 12-этажного жилого дома. "Принятыми мерами в 09.52 пожар локализован. Спасено 10 человек", - говорится в сообщении. Как сообщил столичный департамент транспорта в своём телеграм-канале, "из-за возгорания по адресу Дмитровское шоссе, 66 перекрыто движение по проезду между Дмитровским шоссе и Бескудниковским бульваром". Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885448901_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_6e138a92ff1794ace256a785c8ad6074.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При тушении крупного пожара на севере Москвы спасли десять человек

При тушении пожара в многоэтажке на Дмитровском шоссе в Москве спасли десять человек

© Департамент по делам гражданской обороны и пожарной безопасности Москвы Пожар в многоэтажном доме на Дмитровском шоссе в Москве
Пожар в многоэтажном доме на Дмитровском шоссе в Москве
© Департамент по делам гражданской обороны и пожарной безопасности Москвы
Пожар в многоэтажном доме на Дмитровском шоссе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пожарные спасли десять человек из многоэтажного дома на Дмитровском шоссе в Москве, где загорелась одна из квартир, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
По информации ведомства, сообщение о пожаре в жилом доме на Дмитровском шоссе поступило в 09.17. Выяснилось, что горит одна из квартир на восьмом этаже 12-этажного жилого дома.
"Принятыми мерами в 09.52 пожар локализован. Спасено 10 человек", - говорится в сообщении.
Как сообщил столичный департамент транспорта в своём телеграм-канале, "из-за возгорания по адресу Дмитровское шоссе, 66 перекрыто движение по проезду между Дмитровским шоссе и Бескудниковским бульваром". Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала