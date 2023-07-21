https://ria.ru/20230721/pozhar-1885444694.html

При тушении крупного пожара на севере Москвы спасли десять человек

При тушении крупного пожара на севере Москвы спасли десять человек - РИА Новости, 21.07.2023

При тушении крупного пожара на севере Москвы спасли десять человек

Пожарные спасли десять человек из многоэтажного дома на Дмитровском шоссе в Москве, где загорелась одна из квартир, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T11:10

2023-07-21T11:10

2023-07-21T11:42

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885448901_0:19:960:559_1920x0_80_0_0_f3a870ed59ef881a6dff91016593fbc8.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пожарные спасли десять человек из многоэтажного дома на Дмитровском шоссе в Москве, где загорелась одна из квартир, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. По информации ведомства, сообщение о пожаре в жилом доме на Дмитровском шоссе поступило в 09.17. Выяснилось, что горит одна из квартир на восьмом этаже 12-этажного жилого дома. "Принятыми мерами в 09.52 пожар локализован. Спасено 10 человек", - говорится в сообщении. Как сообщил столичный департамент транспорта в своём телеграм-канале, "из-за возгорания по адресу Дмитровское шоссе, 66 перекрыто движение по проезду между Дмитровским шоссе и Бескудниковским бульваром". Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)