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При тушении крупного пожара на севере Москвы спасли десять человек
При тушении крупного пожара на севере Москвы спасли десять человек - РИА Новости, 21.07.2023
При тушении крупного пожара на севере Москвы спасли десять человек
Пожарные спасли десять человек из многоэтажного дома на Дмитровском шоссе в Москве, где загорелась одна из квартир, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T11:10
2023-07-21T11:10
2023-07-21T11:42
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пожарные спасли десять человек из многоэтажного дома на Дмитровском шоссе в Москве, где загорелась одна из квартир, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. По информации ведомства, сообщение о пожаре в жилом доме на Дмитровском шоссе поступило в 09.17. Выяснилось, что горит одна из квартир на восьмом этаже 12-этажного жилого дома. "Принятыми мерами в 09.52 пожар локализован. Спасено 10 человек", - говорится в сообщении. Как сообщил столичный департамент транспорта в своём телеграм-канале, "из-за возгорания по адресу Дмитровское шоссе, 66 перекрыто движение по проезду между Дмитровским шоссе и Бескудниковским бульваром". Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При тушении крупного пожара на севере Москвы спасли десять человек
При тушении пожара в многоэтажке на Дмитровском шоссе в Москве спасли десять человек
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пожарные спасли десять человек из многоэтажного дома на Дмитровском шоссе в Москве, где загорелась одна из квартир, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
По информации ведомства, сообщение о пожаре в жилом доме на Дмитровском шоссе поступило в 09.17. Выяснилось, что горит одна из квартир на восьмом этаже 12-этажного жилого дома.
"Принятыми мерами в 09.52 пожар локализован. Спасено 10 человек", - говорится в сообщении.
Как сообщил столичный департамент транспорта в своём телеграм-канале, "из-за возгорания по адресу Дмитровское шоссе, 66 перекрыто движение по проезду между Дмитровским шоссе и Бескудниковским бульваром". Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.