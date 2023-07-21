https://ria.ru/20230721/poteri-1885504890.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 21.07.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

На купянском направлении российские войска за сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, две бронемашины, американскую РЛС и склад боеприпасов, а также... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T14:17

2023-07-21T14:17

2023-07-21T14:21

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. На купянском направлении российские войска за сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, две бронемашины, американскую РЛС и склад боеприпасов, а также пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы противника, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике украинских войск в районах населенных пунктов Стельмаховка ЛНР, Фиголевка, Калиново, Загоруйковка, Тимковка и Красное Первое Харьковской области."В районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ. За сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, два орудия Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по сообщению Минобороны, в районе населенного пункта Новоселовское ЛНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, луганская народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины