Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 21.07.2023 (обновлено: 14:21 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/poteri-1885504890.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 21.07.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
На купянском направлении российские войска за сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, две бронемашины, американскую РЛС и склад боеприпасов, а также... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T14:17
2023-07-21T14:21
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
харьковская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:573:2622:2048_1920x0_80_0_0_deda9d4836a60319f37133f7f3538c95.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. На купянском направлении российские войска за сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, две бронемашины, американскую РЛС и склад боеприпасов, а также пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы противника, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике украинских войск в районах населенных пунктов Стельмаховка ЛНР, Фиголевка, Калиново, Загоруйковка, Тимковка и Красное Первое Харьковской области."В районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ. За сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, два орудия Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по сообщению Минобороны, в районе населенного пункта Новоселовское ЛНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_104:415:2282:2048_1920x0_80_0_0_8da8db9aa24d348aa61abcafac43f14c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. На купянском направлении российские войска за сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, две бронемашины, американскую РЛС и склад боеприпасов, а также пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы противника, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике украинских войск в районах населенных пунктов Стельмаховка ЛНР, Фиголевка, Калиново, Загоруйковка, Тимковка и Красное Первое Харьковской области.
"В районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ. За сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, два орудия Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, по сообщению Минобороны, в районе населенного пункта Новоселовское ЛНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала