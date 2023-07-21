https://ria.ru/20230721/poteri-1885504890.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 21.07.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
На купянском направлении российские войска за сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, две бронемашины, американскую РЛС и склад боеприпасов, а также... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T14:17
2023-07-21T14:17
2023-07-21T14:21
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
харьковская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:573:2622:2048_1920x0_80_0_0_deda9d4836a60319f37133f7f3538c95.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. На купянском направлении российские войска за сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, две бронемашины, американскую РЛС и склад боеприпасов, а также пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы противника, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике украинских войск в районах населенных пунктов Стельмаховка ЛНР, Фиголевка, Калиново, Загоруйковка, Тимковка и Красное Первое Харьковской области."В районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ. За сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, два орудия Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по сообщению Минобороны, в районе населенного пункта Новоселовское ЛНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_104:415:2282:2048_1920x0_80_0_0_8da8db9aa24d348aa61abcafac43f14c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении