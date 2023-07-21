https://ria.ru/20230721/postavki-1885460590.html
Минобороны Германии рассказало о поставках оружия Украине
Минобороны Германии рассказало о поставках оружия Украине - РИА Новости, 21.07.2023
Минобороны Германии рассказало о поставках оружия Украине
Германия за неделю поставила Украине 10 танков Leopard 1 и свыше 3 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, следует из обновленного списка на сайте министерства... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T12:16
2023-07-21T12:16
2023-07-21T12:16
специальная военная операция на украине
украина
германия
россия
нато
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849583659_0:45:2000:1170_1920x0_80_0_0_9f06ce326605e330b8ac550220b03360.jpg
БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Германия за неделю поставила Украине 10 танков Leopard 1 и свыше 3 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, следует из обновленного списка на сайте министерства обороны ФРГ. В обновленном списке, где еженедельно публикуются данные о немецкой военной помощи Киеву, указана поставка 10 танков Leopard 1 A5, 20 танковых пулеметов MG3, 1305 снарядов и 2064 дымовых боеприпасов западного калибра 155 миллиметров, мостовая система и 12 прицепов, четыре бронированных авто. Также за неделю были поставлены 16 грузовиков Zetros, 10 радаров, 100 тысяч аптечек. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
украина
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849583659_108:0:1965:1393_1920x0_80_0_0_53a55c8bb5d47d8cb57f8feb899621d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, германия, россия, нато, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Россия, НАТО, Сергей Лавров
Минобороны Германии рассказало о поставках оружия Украине
Минобороны Германии: Берлин за неделю поставил Киеву десять Leopard 1 и тысячи снарядов