https://ria.ru/20230721/postavki-1885460590.html

Минобороны Германии рассказало о поставках оружия Украине

Минобороны Германии рассказало о поставках оружия Украине - РИА Новости, 21.07.2023

Минобороны Германии рассказало о поставках оружия Украине

Германия за неделю поставила Украине 10 танков Leopard 1 и свыше 3 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, следует из обновленного списка на сайте министерства... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T12:16

2023-07-21T12:16

2023-07-21T12:16

специальная военная операция на украине

украина

германия

россия

нато

сергей лавров

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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Германия за неделю поставила Украине 10 танков Leopard 1 и свыше 3 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, следует из обновленного списка на сайте министерства обороны ФРГ. В обновленном списке, где еженедельно публикуются данные о немецкой военной помощи Киеву, указана поставка 10 танков Leopard 1 A5, 20 танковых пулеметов MG3, 1305 снарядов и 2064 дымовых боеприпасов западного калибра 155 миллиметров, мостовая система и 12 прицепов, четыре бронированных авто. Также за неделю были поставлены 16 грузовиков Zetros, 10 радаров, 100 тысяч аптечек. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

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украина, германия, россия, нато, сергей лавров