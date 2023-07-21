https://ria.ru/20230721/posly-1885387068.html

Генсек "Хезболлах" призвал мусульман требовать высылки послов Швеции

Генсек "Хезболлах" призвал мусульман требовать высылки послов Швеции - РИА Новости, 21.07.2023

Генсек "Хезболлах" призвал мусульман требовать высылки послов Швеции

Генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла призвал народы в арабских и других мусульманских странах требовать от правительств высылки... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T00:47

2023-07-21T00:47

2023-07-21T00:47

швеция

стокгольм (город)

ирак

хасан насрулла

ахмед абуль гейт

хезболла

лига арабских государств

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153228/11/1532281171_0:94:2016:1228_1920x0_80_0_0_63231afd739f72803c2e2affd28e2114.jpg

КАИР, 21 июл - РИА Новости. Генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла призвал народы в арабских и других мусульманских странах требовать от правительств высылки послов Швеции в связи с осквернением Корана в Стокгольме. В четверг премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани потребовал от посла Швеции покинуть страну из-за неоднократных разрешений шведского правительства на сожжение Корана. "Если мы хотим, чтобы эта проблема не повторялась, то все арабские и мусульманские страны должны сделать то, что сделал Ирак … Я призываю арабские и (другие - ред.) мусульманские народы потребовать от своих правительств отозвать послов из Швеции и выслать шведских послов из их стран", - сказал Насрулла в обращении, которое транслировали ливанские телеканалы. В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана, вызвавшая широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для суда над ним, позже десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. Позднее сообщалось о разрешении в Швеции еще ряда акций с повреждением религиозных книг. В четверг протестующие в Стокгольме не стали сжигать Коран, как ожидалось, но один из участников акции истоптал его. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.

https://ria.ru/20230629/zayavlenie-1881094118.html

https://ria.ru/20230628/putin-1880984638.html

швеция

стокгольм (город)

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

швеция, стокгольм (город), ирак, хасан насрулла, ахмед абуль гейт, хезболла, лига арабских государств, в мире