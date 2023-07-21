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Генсек "Хезболлах" призвал мусульман требовать высылки послов Швеции - РИА Новости, 21.07.2023
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00:47 21.07.2023
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Генсек "Хезболлах" призвал мусульман требовать высылки послов Швеции
Генсек "Хезболлах" призвал мусульман требовать высылки послов Швеции - РИА Новости, 21.07.2023
Генсек "Хезболлах" призвал мусульман требовать высылки послов Швеции
Генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла призвал народы в арабских и других мусульманских странах требовать от правительств высылки... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T00:47
2023-07-21T00:47
швеция
стокгольм (город)
ирак
хасан насрулла
ахмед абуль гейт
хезболла
лига арабских государств
в мире
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КАИР, 21 июл - РИА Новости. Генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла призвал народы в арабских и других мусульманских странах требовать от правительств высылки послов Швеции в связи с осквернением Корана в Стокгольме. В четверг премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани потребовал от посла Швеции покинуть страну из-за неоднократных разрешений шведского правительства на сожжение Корана. "Если мы хотим, чтобы эта проблема не повторялась, то все арабские и мусульманские страны должны сделать то, что сделал Ирак … Я призываю арабские и (другие - ред.) мусульманские народы потребовать от своих правительств отозвать послов из Швеции и выслать шведских послов из их стран", - сказал Насрулла в обращении, которое транслировали ливанские телеканалы. В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана, вызвавшая широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для суда над ним, позже десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. Позднее сообщалось о разрешении в Швеции еще ряда акций с повреждением религиозных книг. В четверг протестующие в Стокгольме не стали сжигать Коран, как ожидалось, но один из участников акции истоптал его. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.
https://ria.ru/20230629/zayavlenie-1881094118.html
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швеция, стокгольм (город), ирак, хасан насрулла, ахмед абуль гейт, хезболла, лига арабских государств, в мире
Швеция, Стокгольм (город), Ирак, Хасан Насрулла, Ахмед Абуль Гейт, Хезболла, Лига арабских государств, В мире
Генсек "Хезболлах" призвал мусульман требовать высылки послов Швеции

Генсек "Хезболлах" призвал народ в мусульманских странах требовать высылки послов Швеции

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПортрет генерального секретаря движения "Хезболлах" Хасана Насрулла
Портрет генерального секретаря движения Хезболлах Хасана Насрулла - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Портрет генерального секретаря движения "Хезболлах" Хасана Насрулла. Архивное фото
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КАИР, 21 июл - РИА Новости. Генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла призвал народы в арабских и других мусульманских странах требовать от правительств высылки послов Швеции в связи с осквернением Корана в Стокгольме.
В четверг премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани потребовал от посла Швеции покинуть страну из-за неоднократных разрешений шведского правительства на сожжение Корана.
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"Если мы хотим, чтобы эта проблема не повторялась, то все арабские и мусульманские страны должны сделать то, что сделал Ирак … Я призываю арабские и (другие - ред.) мусульманские народы потребовать от своих правительств отозвать послов из Швеции и выслать шведских послов из их стран", - сказал Насрулла в обращении, которое транслировали ливанские телеканалы.
В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана, вызвавшая широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для суда над ним, позже десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.
Позднее сообщалось о разрешении в Швеции еще ряда акций с повреждением религиозных книг. В четверг протестующие в Стокгольме не стали сжигать Коран, как ожидалось, но один из участников акции истоптал его.
МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.
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ШвецияСтокгольм (город)ИракХасан НасруллаАхмед Абуль ГейтХезболлаЛига арабских государствВ мире
 
 
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