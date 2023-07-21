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Полянский: Россия рассматривает украинские порты как место дислокации ВСУ - РИА Новости, 21.07.2023
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18:49 21.07.2023 (обновлено: 19:46 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/porty-1885584786.html
Полянский: Россия рассматривает украинские порты как место дислокации ВСУ
Полянский: Россия рассматривает украинские порты как место дислокации ВСУ - РИА Новости, 21.07.2023
Полянский: Россия рассматривает украинские порты как место дислокации ВСУ
Москва рассматривает портовую инфраструктуру Украины как место дислокации и пополнения ВСУ западным оружием, заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T18:49
2023-07-21T19:46
оон
киев
россия
вооруженные силы украины
дмитрий полянский
украина
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ООН, 21 июл — РИА Новости. Москва рассматривает портовую инфраструктуру Украины как место дислокации и пополнения ВСУ западным оружием, заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский."Вынуждены констатировать, что за год действия сделки киевский режим накопил под ее прикрытием значительные военно-промышленные, топливные, складские мощности в районах своих черноморских портов. Там же размещались существенные людские ресурсы ВСУ и иностранных наемников", — указал дипломат.По его словам, с прекращением сделки у России появилась возможность исправить эту ситуацию.На этой неделе Вооруженные силы нанесли целую серию ударов по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, с помощью которых ВСУ планировали теракты против России. Действия российских военных стали ударами возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту.Кроме того, как заявили в среду в Минобороны, после остановки зерновой сделки и сворачивания морского гуманитарного коридора с полуночи 20 июля все суда, следующие в Черном море в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.Россия прекратила участие в зерновой сделке, поскольку не выполнялись договоренности, касающиеся снятия ограничений на экспорт продовольствия и удобрений из страны на мировые рынки. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва готова незамедлительно вернуться к реализации сделки, как только будет выполнена ее российская часть.
https://ria.ru/20230721/odessa-1885536454.html
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оон, киев, россия, вооруженные силы украины, дмитрий полянский, украина
ООН, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Полянский, Украина
Полянский: Россия рассматривает украинские порты как место дислокации ВСУ

Полянский: Украина за время зерновой сделки накопила значительные мощности в портах

© AP Photo / Kostiantyn LiberovЗернохранилище на территории Одесского порта
Зернохранилище на территории Одесского порта - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Зернохранилище на территории Одесского порта. Архивное фото
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ООН, 21 июл — РИА Новости. Москва рассматривает портовую инфраструктуру Украины как место дислокации и пополнения ВСУ западным оружием, заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.
«
"Вынуждены констатировать, что за год действия сделки киевский режим накопил под ее прикрытием значительные военно-промышленные, топливные, складские мощности в районах своих черноморских портов. Там же размещались существенные людские ресурсы ВСУ и иностранных наемников", — указал дипломат.
По его словам, с прекращением сделки у России появилась возможность исправить эту ситуацию.
На этой неделе Вооруженные силы нанесли целую серию ударов по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, с помощью которых ВСУ планировали теракты против России.
Одесса - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
В Госдуме заявили, что Зеленский сознательно обрек Одессу на акты возмездия
Вчера, 15:48
Действия российских военных стали ударами возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту.
Кроме того, как заявили в среду в Минобороны, после остановки зерновой сделки и сворачивания морского гуманитарного коридора с полуночи 20 июля все суда, следующие в Черном море в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.
Россия прекратила участие в зерновой сделке, поскольку не выполнялись договоренности, касающиеся снятия ограничений на экспорт продовольствия и удобрений из страны на мировые рынки. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва готова незамедлительно вернуться к реализации сделки, как только будет выполнена ее российская часть.
Герб Албании на одной из площадей в Тиране - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Посольство России в Албании отреагировало на спекуляции о зерновой сделке
Вчера, 17:47
 
ООНКиевРоссияВооруженные силы УкраиныДмитрий ПолянскийУкраина
 
 
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