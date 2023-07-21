Полянский: Россия рассматривает украинские порты как место дислокации ВСУ
Полянский: Украина за время зерновой сделки накопила значительные мощности в портах
© AP Photo / Kostiantyn LiberovЗернохранилище на территории Одесского порта
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Зернохранилище на территории Одесского порта. Архивное фото
ООН, 21 июл — РИА Новости. Москва рассматривает портовую инфраструктуру Украины как место дислокации и пополнения ВСУ западным оружием, заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.
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"Вынуждены констатировать, что за год действия сделки киевский режим накопил под ее прикрытием значительные военно-промышленные, топливные, складские мощности в районах своих черноморских портов. Там же размещались существенные людские ресурсы ВСУ и иностранных наемников", — указал дипломат.
По его словам, с прекращением сделки у России появилась возможность исправить эту ситуацию.
На этой неделе Вооруженные силы нанесли целую серию ударов по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, с помощью которых ВСУ планировали теракты против России.
Действия российских военных стали ударами возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту.
Кроме того, как заявили в среду в Минобороны, после остановки зерновой сделки и сворачивания морского гуманитарного коридора с полуночи 20 июля все суда, следующие в Черном море в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.
Россия прекратила участие в зерновой сделке, поскольку не выполнялись договоренности, касающиеся снятия ограничений на экспорт продовольствия и удобрений из страны на мировые рынки. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва готова незамедлительно вернуться к реализации сделки, как только будет выполнена ее российская часть.