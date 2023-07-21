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"Брат не помог": вдова Пономаренко осталась без средств к существованию - РИА Новости, 21.07.2023
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Шоубиз
 
23:11 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/ponomarenko-1885486650.html
"Брат не помог": вдова Пономаренко осталась без средств к существованию
"Брат не помог": вдова Пономаренко осталась без средств к существованию - РИА Новости, 21.07.2023
"Брат не помог": вдова Пономаренко осталась без средств к существованию
Анна, вдова умершего юмориста Александра Понаморенко стала гостьей программы "Прямой эфир", где рассказала, что после смерти супруга осталась без средств к... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T23:11
2023-07-21T23:11
шоубиз
александр пономаренко
новости шоу-бизнеса
шоу-бизнес
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наследство
евгений петросян
слухи
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Анна, вдова умершего юмориста Александра Понаморенко стала гостьей программы "Прямой эфир", где рассказала, что после смерти супруга осталась без средств к существованию и поддержки его родного брата Валерия. &quot;Я обращалась к Валерию, потому что он обещал, — рассказала вдова юмориста. — Но мне отказали, причем в грубой форме. За полгода ни словом, ни делом, ни финансами брат не помог&quot;. Анна Пономаренко рассказала, что когда ее супруг был жив и боролся с тяжелой болезнью, его брат-близнец не участвовал в расходах на лечение. "Он ни копеечки не дал. Думал только о своих проблемах", — сообщила вдова. Более того, по словам вдовы, Валерий Пономаренко просил брата выступать на сцене и гастролировать. Тот соглашался, чтобы помочь семье и погасить долги. "Те последние концерты, которые они отрабатывали вместе, страшно было смотреть. Как будто брат не видит, в каком он состоянии. Мы говорили: "Надо прекращать". Но Валера говорил "Все будет хорошо" и продолжал строить графики и думать о своих делах", — поделилась Анна Пономаренко. В декабре прошлого года Александра Пономаренко не стало. Анна осталась без средств к существованию, так как основным источником дохода в семье были концерты мужа. Вдова юмориста никогда не работа. Поэтому сейчас, вступив в наследство, она собирается продать имущества супруга, чтобы разобраться с долгами и наладить жизнь. По словам Анны, ей перешли квартира, участок и гараж, общая стоимость которых составляет примерно девять миллионов рублей. "Мы сейчас будем распродавать имущество, чтобы решить проблемы. Возможно, купим что-то меньше, а остальное будем отдавать", — поделилась Анна Пономаренко. В эфире программы также появился друг Валерия Пономаренко актер и музыкант Николай Бандурин. Артист словами вдовы не согласился. По его мнению, Валерий Пономаренко "архипорядочный" человек, который всячески помогал семье своего брата-близнеца.&quot;Анечка, помогать — не значит содержать, — обратился к Анне Бандурин. — Валерий помогал и будет помогать. Но поймите, у него еще своя семья: жена, трое сыновей и мама пенсионерка&quot;.Сейчас Анна Пономаренко и двое ее детей не общаются с Валерием Пономаренко и его семьей, в том числе пожилой свекровью.
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александр пономаренко, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, знаменитости, наследство, евгений петросян, слухи
Шоубиз, Александр Пономаренко, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Знаменитости, Наследство, Евгений Петросян, слухи
"Брат не помог": вдова Пономаренко осталась без средств к существованию

Вдова Пономаренко распродает имущество, так как осталась без средств к существованию

© Фото : официальный сайт братьев ПономаренкоБратья-близнецы Александр и Валерий Пономаренко
Братья-близнецы Александр и Валерий Пономаренко - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Фото : официальный сайт братьев Пономаренко
Братья-близнецы Александр и Валерий Пономаренко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Анна, вдова умершего юмориста Александра Понаморенко стала гостьей программы "Прямой эфир", где рассказала, что после смерти супруга осталась без средств к существованию и поддержки его родного брата Валерия.
«

"Я обращалась к Валерию, потому что он обещал, — рассказала вдова юмориста. — Но мне отказали, причем в грубой форме. За полгода ни словом, ни делом, ни финансами брат не помог".

Анна Пономаренко рассказала, что когда ее супруг был жив и боролся с тяжелой болезнью, его брат-близнец не участвовал в расходах на лечение. "Он ни копеечки не дал. Думал только о своих проблемах", — сообщила вдова.
Более того, по словам вдовы, Валерий Пономаренко просил брата выступать на сцене и гастролировать. Тот соглашался, чтобы помочь семье и погасить долги.
«
"Те последние концерты, которые они отрабатывали вместе, страшно было смотреть. Как будто брат не видит, в каком он состоянии. Мы говорили: "Надо прекращать". Но Валера говорил "Все будет хорошо" и продолжал строить графики и думать о своих делах", — поделилась Анна Пономаренко.
В декабре прошлого года Александра Пономаренко не стало. Анна осталась без средств к существованию, так как основным источником дохода в семье были концерты мужа. Вдова юмориста никогда не работа.
Поэтому сейчас, вступив в наследство, она собирается продать имущества супруга, чтобы разобраться с долгами и наладить жизнь. По словам Анны, ей перешли квартира, участок и гараж, общая стоимость которых составляет примерно девять миллионов рублей.
«
"Мы сейчас будем распродавать имущество, чтобы решить проблемы. Возможно, купим что-то меньше, а остальное будем отдавать", — поделилась Анна Пономаренко.
В эфире программы также появился друг Валерия Пономаренко актер и музыкант Николай Бандурин. Артист словами вдовы не согласился.
По его мнению, Валерий Пономаренко "архипорядочный" человек, который всячески помогал семье своего брата-близнеца.
«

"Анечка, помогать — не значит содержать, — обратился к Анне Бандурин. — Валерий помогал и будет помогать. Но поймите, у него еще своя семья: жена, трое сыновей и мама пенсионерка".

Сейчас Анна Пономаренко и двое ее детей не общаются с Валерием Пономаренко и его семьей, в том числе пожилой свекровью.
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