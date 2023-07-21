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Посла России в Польше вызовут в МИД из-за слов Путина - РИА Новости, 22.07.2023
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23:20 21.07.2023 (обновлено: 08:59 22.07.2023)
https://ria.ru/20230721/polsha-1885622202.html
Посла России в Польше вызовут в МИД из-за слов Путина
Посла России в Польше вызовут в МИД из-за слов Путина - РИА Новости, 22.07.2023
Посла России в Польше вызовут в МИД из-за слов Путина
Посла России в Польше вызовут в МИД республики из-за слов президента России Владимира Путина о роли Советского Союза и Иосифа Сталина в восстановлении польской... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-21T23:20
2023-07-22T08:59
в мире
польша
россия
германия
владимир путин
иосиф сталин (джугашвили)
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 21 июл — РИА Новости. Посла России в Польше вызовут в МИД республики из-за слов президента России Владимира Путина о роли Советского Союза и Иосифа Сталина в восстановлении польской государственности, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter. &quot;Сталин был военным преступником, виновным в смерти сотни тысяч поляков. Историческая правда не обсуждается. Посол Российской Федерации будет вызван в Министерство иностранных дел&quot;, — написал Моравецкий.Президент Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ напомнил, что Польша в 1939 году была брошена западными союзниками на "съедение" германской военной машине и фактически утратила свою независимость и государственность, которая была восстановлена в огромной степени благодаря Советскому Союзу. По его словам, благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Западные территории нынешней Польши — это подарок Сталина полякам, указал Путин.
польша
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Путин о землях, которые подарил Сталин Польше
Польша получила значительные земли на Западе благодаря Сталину, но если Варшава об этом забыла, то Россия напомнит, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хочу напомнить также и о том, чем в результате закончилась для Польши такая агрессивная политика. Закончилась она национальной трагедией 1939 года, когда Польша была брошена западными союзниками на "съедение" германской военной машине и фактически утратила свою независимость и государственность, которая была восстановлена в огромной степени благодаря Советскому Союзу. И именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так, западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним", - рассказал президент на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
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в мире, польша, россия, германия, владимир путин, иосиф сталин (джугашвили), матеуш моравецкий, видео
В мире, Польша, Россия, Германия, Владимир Путин, Иосиф Сталин (Джугашвили), Матеуш Моравецкий
Посла России в Польше вызовут в МИД из-за слов Путина
ВАРШАВА, 21 июл — РИА Новости. Посла России в Польше вызовут в МИД республики из-за слов президента России Владимира Путина о роли Советского Союза и Иосифа Сталина в восстановлении польской государственности, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter.
2023-07-21T23:20
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Посла России в Польше вызовут в МИД из-за слов Путина

Премьер Польши Моравецкий: посла России вызовут в МИД из-за слов Путина о роли Сталина

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 21 июл — РИА Новости. Посла России в Польше вызовут в МИД республики из-за слов президента России Владимира Путина о роли Советского Союза и Иосифа Сталина в восстановлении польской государственности, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter.
«

"Сталин был военным преступником, виновным в смерти сотни тысяч поляков. Историческая правда не обсуждается. Посол Российской Федерации будет вызван в Министерство иностранных дел", — написал Моравецкий.

Президент Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ напомнил, что Польша в 1939 году была брошена западными союзниками на "съедение" германской военной машине и фактически утратила свою независимость и государственность, которая была восстановлена в огромной степени благодаря Советскому Союзу. По его словам, благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Западные территории нынешней Польши — это подарок Сталина полякам, указал Путин.
 
В миреПольшаРоссияГерманияВладимир ПутинИосиф Сталин (Джугашвили)Матеуш Моравецкий
 
 
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