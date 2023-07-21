https://ria.ru/20230721/polsha-1885622202.html

Посла России в Польше вызовут в МИД из-за слов Путина

Посла России в Польше вызовут в МИД из-за слов Путина - РИА Новости, 22.07.2023

Посла России в Польше вызовут в МИД из-за слов Путина

Посла России в Польше вызовут в МИД республики из-за слов президента России Владимира Путина о роли Советского Союза и Иосифа Сталина в восстановлении польской... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-21T23:20

2023-07-21T23:20

2023-07-22T08:59

в мире

польша

россия

германия

владимир путин

иосиф сталин (джугашвили)

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 21 июл — РИА Новости. Посла России в Польше вызовут в МИД республики из-за слов президента России Владимира Путина о роли Советского Союза и Иосифа Сталина в восстановлении польской государственности, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter. "Сталин был военным преступником, виновным в смерти сотни тысяч поляков. Историческая правда не обсуждается. Посол Российской Федерации будет вызван в Министерство иностранных дел", — написал Моравецкий.Президент Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ напомнил, что Польша в 1939 году была брошена западными союзниками на "съедение" германской военной машине и фактически утратила свою независимость и государственность, которая была восстановлена в огромной степени благодаря Советскому Союзу. По его словам, благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Западные территории нынешней Польши — это подарок Сталина полякам, указал Путин.

польша

россия

германия

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Путин о землях, которые подарил Сталин Польше Польша получила значительные земли на Западе благодаря Сталину, но если Варшава об этом забыла, то Россия напомнит, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хочу напомнить также и о том, чем в результате закончилась для Польши такая агрессивная политика. Закончилась она национальной трагедией 1939 года, когда Польша была брошена западными союзниками на "съедение" германской военной машине и фактически утратила свою независимость и государственность, которая была восстановлена в огромной степени благодаря Советскому Союзу. И именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так, западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним", - рассказал президент на совещании с постоянными членами Совета безопасности. 2023-07-21T23:20 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, россия, германия, владимир путин, иосиф сталин (джугашвили), матеуш моравецкий, видео