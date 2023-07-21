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Польша рассчитывает вмешаться в конфликт на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 21.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 21.07.2023 (обновлено: 13:44 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/polsha-1885484131.html
Польша рассчитывает вмешаться в конфликт на Украине, заявил Путин
Польша рассчитывает вмешаться в конфликт на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 21.07.2023
Польша рассчитывает вмешаться в конфликт на Украине, заявил Путин
Польские лидеры планируют сформировать коалицию под прикрытием НАТО и вмешаться в конфликт на Украине, чтобы присвоить себе "кусок пожирнее" и вернуть, как они... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:19
2023-07-21T13:44
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
нато
польша
политика
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Польские лидеры планируют сформировать коалицию под прикрытием НАТО и вмешаться в конфликт на Украине, чтобы присвоить себе "кусок пожирнее" и вернуть, как они считают, свои исторические территории, сообщил президент России Владимир Путин."Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под "натовским зонтиком" сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем "оторвать" себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории – сегодняшнюю Западную Украину", - рассказал президент на совещании с постоянными членами Совета безопасности.Глава государства также уточнил, что "хорошо известно", что поляки мечтают и о белорусских землях.
https://ria.ru/20230721/plany-1885485390.html
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владимир путин, украина, нато, польша, политика
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, НАТО, Польша, Политика
Польша рассчитывает вмешаться в конфликт на Украине, заявил Путин

Президент Путин: Польша рассчитывает вмешаться в конфликт на Украине под зонтиком НАТО

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Польские лидеры планируют сформировать коалицию под прикрытием НАТО и вмешаться в конфликт на Украине, чтобы присвоить себе "кусок пожирнее" и вернуть, как они считают, свои исторические территории, сообщил президент России Владимир Путин.
"Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под "натовским зонтиком" сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем "оторвать" себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории – сегодняшнюю Западную Украину", - рассказал президент на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
Глава государства также уточнил, что "хорошо известно", что поляки мечтают и о белорусских землях.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Путин поручил Нарышкину отслеживать планы Польши по Украине
13:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаНАТОПольшаПолитика
 
 
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