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Польша рассчитывает вмешаться в конфликт на Украине, заявил Путин
Польша рассчитывает вмешаться в конфликт на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 21.07.2023
Польша рассчитывает вмешаться в конфликт на Украине, заявил Путин
Польские лидеры планируют сформировать коалицию под прикрытием НАТО и вмешаться в конфликт на Украине, чтобы присвоить себе "кусок пожирнее" и вернуть, как они... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:19
2023-07-21T13:19
2023-07-21T13:44
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
нато
польша
политика
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Польские лидеры планируют сформировать коалицию под прикрытием НАТО и вмешаться в конфликт на Украине, чтобы присвоить себе "кусок пожирнее" и вернуть, как они считают, свои исторические территории, сообщил президент России Владимир Путин."Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под "натовским зонтиком" сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем "оторвать" себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории – сегодняшнюю Западную Украину", - рассказал президент на совещании с постоянными членами Совета безопасности.Глава государства также уточнил, что "хорошо известно", что поляки мечтают и о белорусских землях.
https://ria.ru/20230721/plany-1885485390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, украина, нато, польша, политика
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, НАТО, Польша, Политика
Польша рассчитывает вмешаться в конфликт на Украине, заявил Путин
Президент Путин: Польша рассчитывает вмешаться в конфликт на Украине под зонтиком НАТО
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Польские лидеры планируют сформировать коалицию под прикрытием НАТО и вмешаться в конфликт на Украине, чтобы присвоить себе "кусок пожирнее" и вернуть, как они считают, свои исторические территории, сообщил президент России Владимир Путин.
"Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под "натовским зонтиком" сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем "оторвать" себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории – сегодняшнюю Западную Украину", - рассказал президент на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
Глава государства также уточнил, что "хорошо известно", что поляки мечтают и о белорусских землях.
Путин поручил Нарышкину отслеживать планы Польши по Украине