https://ria.ru/20230721/polsha-1885484131.html

Польша рассчитывает вмешаться в конфликт на Украине, заявил Путин

Польша рассчитывает вмешаться в конфликт на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 21.07.2023

Польша рассчитывает вмешаться в конфликт на Украине, заявил Путин

Польские лидеры планируют сформировать коалицию под прикрытием НАТО и вмешаться в конфликт на Украине, чтобы присвоить себе "кусок пожирнее" и вернуть, как они... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T13:19

2023-07-21T13:19

2023-07-21T13:44

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

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польша

политика

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Польские лидеры планируют сформировать коалицию под прикрытием НАТО и вмешаться в конфликт на Украине, чтобы присвоить себе "кусок пожирнее" и вернуть, как они считают, свои исторические территории, сообщил президент России Владимир Путин."Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под "натовским зонтиком" сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем "оторвать" себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории – сегодняшнюю Западную Украину", - рассказал президент на совещании с постоянными членами Совета безопасности.Глава государства также уточнил, что "хорошо известно", что поляки мечтают и о белорусских землях.

https://ria.ru/20230721/plany-1885485390.html

украина

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, украина, нато, польша, политика