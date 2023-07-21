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Путин напомнил, что Польша получила большую территорию благодаря Сталину - РИА Новости, 21.07.2023
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13:18 21.07.2023 (обновлено: 14:21 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/polsha-1885483338.html
Путин напомнил, что Польша получила большую территорию благодаря Сталину
Путин напомнил, что Польша получила большую территорию благодаря Сталину - РИА Новости, 21.07.2023
Путин напомнил, что Польша получила большую территорию благодаря Сталину
Польша получила значительные земли на Западе благодаря Сталину, но если Варшава об этом забыла, то Россия напомнит, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:18
2023-07-21T14:21
польша
в мире
россия
владимир путин
иосиф сталин (джугашвили)
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Польша получила значительные земли на Западе благодаря Сталину, но если Варшава об этом забыла, то Россия напомнит, заявил президент РФ Владимир Путин."Хочу напомнить также и о том, чем в результате закончилась для Польши такая агрессивная политика. Закончилась она национальной трагедией 1939 года, когда Польша была брошена западными союзниками на "съедение" германской военной машине и фактически утратила свою независимость и государственность, которая была восстановлена в огромной степени благодаря Советскому Союзу. И именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так, западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним", - рассказал президент на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
https://ria.ru/20230419/polsha-1866301557.html
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Путин о землях, которые подарил Сталин Польше
Польша получила значительные земли на Западе благодаря Сталину, но если Варшава об этом забыла, то Россия напомнит, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хочу напомнить также и о том, чем в результате закончилась для Польши такая агрессивная политика. Закончилась она национальной трагедией 1939 года, когда Польша была брошена западными союзниками на "съедение" германской военной машине и фактически утратила свою независимость и государственность, которая была восстановлена в огромной степени благодаря Советскому Союзу. И именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так, западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним", - рассказал президент на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
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польша, в мире, россия, владимир путин, иосиф сталин (джугашвили)
Польша, В мире, Россия, Владимир Путин, Иосиф Сталин (Джугашвили)
Путин напомнил, что Польша получила большую территорию благодаря Сталину

Путин: в Варшаве забыли, что Польша благодаря Сталину получила много западных земель

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Польша получила значительные земли на Западе благодаря Сталину, но если Варшава об этом забыла, то Россия напомнит, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хочу напомнить также и о том, чем в результате закончилась для Польши такая агрессивная политика. Закончилась она национальной трагедией 1939 года, когда Польша была брошена западными союзниками на "съедение" германской военной машине и фактически утратила свою независимость и государственность, которая была восстановлена в огромной степени благодаря Советскому Союзу. И именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так, западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним", - рассказал президент на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
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