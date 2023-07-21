https://ria.ru/20230721/polsha-1885481373.html
Польша рассматривает размещение войск на Западной Украине, заявил Нарышкин
Польша рассматривает размещение войск на Западной Украине, заявил Нарышкин - РИА Новости, 21.07.2023
Польша рассматривает размещение войск на Западной Украине, заявил Нарышкин
Польша рассматривает вопрос установления контроля над Западной Украиной через размещение там своих войск, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:12
2023-07-21T13:12
2023-07-21T13:32
специальная военная операция на украине
польша
россия
сергей нарышкин
в мире
украина
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Польша рассматривает вопрос установления контроля над Западной Украиной через размещение там своих войск, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.К Варшаве приходит осознание того, что поражение Украины - вопрос времени, отметил Нарышкин на совещании, которое провел президент Владимир Путин с постоянными членами Совета безопасности РФ. "В этой связи у польского руководства усиливается настрой на то, чтобы ввести контроль на западных территориях Украины, западных областях путем размещения там своих войск", - сказал Нарышкин.По словам Нарышкина, один из вариантов - реализовать эти планы "как исполнение союзнических обязательств в рамках польско-литовско-украинской инициативы в сфере безопасности", так называемого Люблинского треугольника. "Мы видим, что планируется в этой связи и существенно увеличить численность общевойсковой литовско-польско-украинской бригады, которая действует под эгидой так называемого [этого] треугольника", - добавил директор СВР."Нам представляется, что за этими довольно опасными планами польского руководства надо внимательно следить", - подытожил Нарышкин.
https://ria.ru/20230204/tanki-1849685721.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Польша, Россия, Сергей Нарышкин, В мире, Украина, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Польша рассматривает размещение войск на Западной Украине, заявил Нарышкин
Нарышкин: Польша рассматривает контроль над Западной Украиной через размещение войск